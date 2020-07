Giulio Berruti e Maria Elena Boschi innamorati, la reazione dell’ex di lui

editato in: da

Nella storia d’amore fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti ora spunta Francesca Kirchmair, ex compagna dell’attore romano. Secondo alcune indiscrezioni, l’attrice avrebbe commentato la love story fra il suo ex e la politica, uscita allo scoperto solo nelle ultime settimane. Giulio e Maria Elena si conoscono da tempo, non a caso già nel 2019 erano stati paparazzati insieme a un party durante il Salone del Mobile di Milano. La laison era stata poi smentita dai diretti interessati e Berruti aveva confermato di essere legato a Francesca, collega 23enne di origini austro-svizzere.

La relazione fra i due attori è durata per tre anni, sino all’addio, arrivato qualche tempo fa, quando le uscite con Maria Elena Boschi si sono moltiplicate. Poco dopo il lockdown l’attore e la politica erano stati avvistati in un parco romano con i genitori di lui, poi durante un’uscita in moto, dove il feeling era evidente, e infine durante una cena romantica in cui c’era stato anche un bacio. Le foto pubblicate da Chi erano state seguite dall’ammissione dell’artista che aveva rivelato di essere innamorato.

“Sono innamorato? Sì, lo sono. Inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più”, aveva detto Berruti, ospite di C’è tempo per, programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Dichiarazioni che non sono state commentate dalla Boschi, ma che, secondo Libero Quotidiano, non sarebbero piaciute a Francesca, ex dell’attore. La conferma arriva dal Giornale dove l’attrice ha raccontato la sua sorpresa dopo aver scoperto la relazione.

“Prima della quarantena io e Giulio eravamo ancora fidanzati – ha confessato la Kirchmair – eravamo insieme anche alla première del suo film Downhill a New York. Però è anche vero, come ha detto Giulio nella sua intervista qualche mesi fa che ci eravamo presi un momento di pausa poco dopo New York per vari motivi personali. Quindi rimanere separati fisicamente, io a casa nostra a Los Angeles e lui in Italia, durante questo periodo brutto legato al Covid, ha cambiato un po’ le dinamiche della situazione”.

Una storia, quella con Francesca, che sarebbe durata 3 anni con una convivenza a Los Angeles, città in cui Berruti lavora spesso. “Per quello che riguarda Giulio e me: sì, sono molto sorpresa delle foto che sono uscite negli ultimi mesi – ha rivelato al Giornale -. Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me e hanno sicuramente contribuito a far si che le cose tra me e Giulio rimanesse strane […] Mi sono distanziata della situazione, visto anche che Giulio, quando cerchiamo di parlare, sostiene ancora fino a questo giorno che loro sono solo amici; come l’ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo. Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha più di 15 anni in più di me”.