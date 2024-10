L’acido ipocloroso è la soluzione definitiva contro l’acne: abbiamo chiesto all’esperta come usarlo

La soluzione definitiva contro l'acne arriva da TikTok ed è l'acido ipocloroso. Ecco tutti i benefici per la pelle, come usarlo secondo l'esperta e quali prodotti acquistare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos Acido ipocloroso contro l'acne

Sta spopolando su TikTok e c’è persino chi lo definisce come il nuovo acido ialuronico: stiamo parlando dell’acido ipocloroso. Un ingrediente che – reels e recensioni alla mano – permette di contrastare l’acne e di prendersi cura delle pelli impure.

Ma è davvero così? E se la risposta è positiva come usarlo nella skincare? Abbiamo chiesto consiglio all’esperta.

Cos’è l’acido ipocloroso?

L’acido ipocloroso è diventato virale – sotto forma di spray e prodotti viso – quando numerose creators di TikTok hanno iniziato a svelare il suo potere contro l’acne.

In realtà questa sostanza è nota sin dal 1834 quando venne scoperta dal chimico francese Antoine Jérôme Balard. In seguito venne largamente usata durante la Prima Guerra Mondiale per disinfettare e pulire le ferite.

“Anche se il nome può trarre in inganno, l’acido ipocloroso è in realtà un acido debole – ci spiega Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica – e proprio come l’acido ialuronico è una sostanza presente naturalmente nel nostro organismo. Per questo viene assorbito con maggiore facilità dalla pelle rispetto agli acidi sintetici”.

Composto da cloruro, idrogeno e ossigeno, ha effetti antinfiammatori e antimicrobici. Usato nella giusta concentrazione dunque è l’ideale per pelli infiammate e sensibili a tendenza acneica.

A cosa serve l’acido ipocloroso?

L’acido ipocloroso a cosa serve? Ma soprattutto: funziona davvero?

“Ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, utili per le pelli acneiche e soggette a irritazioni – ci svela l’esperta -. Contrasta la comparsa di imperfezioni, previene i brufoli e libera i pori. Inoltre è utile nella risoluzione dell’acne cicatriziali”.

Come si usa?

“Possiamo trovarlo in spray per la pelle e tonici. Mentre nell’ultimo periodo alcune aziende hanno iniziato a inserirlo in alcuni cosmetici come il fondotinta”.

Se usato con costanza e nel modo giusto l’acido ipocloroso consente di eliminare l’acne, conquistando la fascia di migliore soluzione contro questo problema della pelle.

L’esperta ci spiega come usarlo. “Dopo aver deterso la pelle del viso, basterà vaporizzare il prodotto. In questa fase è importante lasciare asciugare per qualche secondo prima di applicare una normale crema idratante”.

Quanto va usato? “Anche ogni giorno – sempre facendo attenzione a possibili reazioni avverse della pelle – ovviamente evitando le zone del contorno occhi e delle labbra. Se hai l’acne lo puoi mettere tutti i giorni, se non hai una pelle acneica o impura sarebbe meglio usare lo spray a giorni alterni”.

Quale prodotto con acido ipocloroso usare per l’acne?

Curiosa di provare l’acido ipocloroso? Su Amazon si possono trovare alcuni prodotti di ottima qualità e con un buon prezzo. Abbiamo chiesto all’esperta di selezionarne alcuni.

Acido Ipocloroso Spray Soluzione Spray Per Cura della pelle

“Il primo è l’acido ipocloroso spray di Base Laboratories – ci spiega -, un composto topico arricchito con ingredienti naturali, come la rosa rugosa e le bacche di goji, che accelerano il processo di guarigione dell’epidermide e la leniscono”.

Chi l’ha provato – leggendo le recensioni – apprezza l’efficacia di questo prodotto e la capacità di eliminare le imperfezioni in breve tempo.

“Il secondo prodotto che mi sento di consigliare è il toner viso Briotech Skin Renew, l’ideale per le pelle sensibili e quelle tendenti a impurità. Non a caso la sua formulazione è vegana e senza alcool”.

Il bello di questo prodotto è che in un solo gesto corregge le imperfezioni e protegge la pelle, alleviando i rossori.

“Chi non ama i prodotti spray può ricorrere alle salviette con acido ipocloroso – ci consiglia l’esperta -. Sono ugualmente efficaci e pratiche da portare ovunque”. E le recensioni positive sembrano confermare.

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram