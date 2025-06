Arriva dalla Corea un’altra ossessione beauty. Il toner pad che illumina, idrata e rinfresca la pelle del viso

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: iStock I toner pad sono l'alleato beauty da provare

La skincare coreana ha conquistato davvero chiunque, anche nei piccoli gesti e attenzioni che vi aiutano a mantenere la pelle fresca, idratata e luminosa. Come i toner pad, dei dischetti di cotone che vengono imbevuti di un tonico e che sono davvero una rivoluzione nella skincare, agendo in modo mirato solo su alcuni punti della pelle, lì dove se ha bisogno.

Un prodotto che, una volta provato, diventa subito immancabile tra le coccole beauty da dedicarsi per donare alla pelle un plus di benessere e attenzioni ad hoc. Ma di cosa si tratta esattamente e a cosa servono i toner pad?

Offerta Numbuzin I toner pad coreani da provare

Cosa sono i toner pad coreani

Come detto, si tratta di dischetti di cotone imbevuti di tonico, che vengono applicati sulla pelle per idratarla a fondo e in modo concentrato, ma che vanno anche ad agire su specifiche problematiche della cute, sulle imperfezioni, sulla pelli secche, qsu quelle più mature, sulle macchie scure, ecc., il tutto grazie alla loro formulazione arricchita con attivi ad alta concentrazione mirati e con ingredienti esfolianti.

Si tratta, quindi, di dischetti che hanno un lato leggermente texturizzato e uno liscio, e che servono per pulire in modo delicato e profondo la cute, lenendola e idratandola, ma anche per eseguire una leggera esfoliazione sulla cute, permettendole di liberarsi dalle cellule morte e di mantenersi sempre sana e luminosa.

Un’alternativa all’utilizzo del classico tonico viso e che permettono di aumentare l’efficacia di questo step della vostra skincare routine, agendo sia come idratante, che come microesfoliante e come bilanciatore del ph della pelle. E permettendovi di preparare la cute al meglio per accogliere i prodotto che userete in seguito, come le creme idratanti, la protezione solare e fino anche al make-up.

Infive I toner pad sono i tuoi nuovi alleati beauty

Come si utilizzano i toner pad coreani

Usare i toner pad, non è per nulla complicato, ma si applicano esattamente come fareste con un normalissimo tonico viso, con la differenza che in questo caso il dischetto di cotone è già imbevuto di tutto ciò che serve e nelle corrette quantità per donare massimo benessere alla pelle.

Per ottenere il massimo beneficio dal toner pad, quindi, dovrete semplicemente passare sul viso già pulito il dischetto, prima dal lato esfoliante, per rimuovere a dovere le cellule morte dalla cute, e poi dal lato liscio, senza dimenticarvi la zona del collo, e garantendo massimo benessere a tutta la pelle.

In più, se volete ottenere un’azione maggiore, potete anche lasciare in posa per qualche minuto il toner pad, permettendo al tonico contenuto di penetrare bene e agire più in profondità.

Come scegliere i toner pad

I toner pad, infatti, non sono tutti uguali e ogni tipologia svolge azioni diverse. Ci sono i toner pad che agiscono per cancellare le macchie cutanee, e che aiutano a combattere l’iperpigmentazione della cute, ravvivandola e donandole maggior luminosità.

Ma ci sono anche quelli con azione idratante, che contengono acido ialuronico e che agiscono sulla pelle secca o disidratata.

Offerta Biodance Un plus di idratazione per la pelle

E fino ai toner pad specifici per lenire la cute e per calmare eventuali rossori, preparando la pelle a ricevere i trattamenti successivi ma senza stress.

Offerta Skin food Azione calmante e lenitiva sulla pelle

Piccolo alleati per il benessere della pelle che vale la pena provare e che diventeranno insostituibili fin dai primi utilizzi.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram