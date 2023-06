Chi va in bicicletta vive più a lungo e dimostra meno anni

Fonte: iStockPhoto perché dovresti andare in bicicletta: vivi più a lungo e dimostri meno anni

Lo sport fa bene al corpo e alla mente. Ormai è cosa risaputa, così come è noto che scegliere di spostarsi con mezzi ecologici sia molto salutare per l’ambiente. In questo caso parliamo di biciclette, mezzo economico ed ecologico, spesso utilizzato anche solo per compiere tragitti casa – lavoro, tanto che in diverse aree di grandi città (ma accade anche nelle cittadine più piccole) si possono trovare percorsi per i ciclisti.

E, come ha sottolineato il presidente Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) Alessandro Tursi, chi si sposta con questo mezzo non solo vive più a lungo ma dimostra anche alcuni anni di meno.

Bicicletta, perché pedalare fa bene

La bicicletta sta prendendo sempre più piede nella vita degli italiani, ma si può ancora migliorare. A dirlo sono i numeri: vale la pena sottolineare quelli di Legambiente in merito alle vacanze 2022, con il 4 per cento occupato dal cicloturismo. Ma anche quelli di Ipsos che riportano che solamente il 10 per cento delle persone utilizza una bici per recarsi sul posto di lavoro.

Alessandro Tursi, presidente Fiab, all’Agi ha detto: “La bici è una soluzione climatica, urbanistica e per la sovranità energetica, ci permette di usare le risorse in modo più intelligente, non inquina, ci rende energeticamente più sicuri e fa risparmiare lo spazio pubblico. I nostri spazi urbani, bellissimi, sono ormai dei grandi parcheggi ad aria aperta e sbaglia chi pensa di sostituire 40 milioni di auto a combustione con 40 milioni di auto elettriche”.

I motivi per usarla sono molti, da non sottovalutare anche quelli relativi alla salute di chi decide di pedalare invece di utilizzare altri mezzi di trasporto: “La bici con la pedalata assistita permette di tenere in salute anche gli anziani – ha detto Tursi -. Una persona che si muove quotidianamente in bici ha un’età biologica di otto anni in meno e un’aspettativa di vita di due anni in più, quindi è utile per tamponare l’attuale squilibrio demografico”. Insomma, chi va in bicicletta non solo dimostra meno anni, ma vive anche di più. Senza contare i vantaggi dello fare sport all’aria aperta, azzerando le spese che si dovrebbero mettere in conto per abbonamenti o ingressi in strutture dedicate.

Bicicletta, tutti i vantaggi: lo studio

Fare bene all’ambiente, ma anche a noi stessi. E farlo in maniera economica. Con la bicicletta è possibile, perché non solo è un mezzo ecologico, ma è anche uno dei tanti sport che ci permettono di mantenere il corpo attivo senza dover pagare abbonamenti in strutture sportive.

Ma in che modo? Diversi studi dimostrano che muoversi in bicicletta offre dei vantaggi non da poco. Uno di questi è quello che è stato condotto dal dottor Steve Harridge del King’s College London. Il lavoro ha visto coinvolte 125 persone, di età compresa tra i 55 e i 70 anni. Di questi individui 84 erano uomini e 41 donne.

Nello specifico è stato richiesto ai partecipanti di compiere un percorso in 15 secondi che consisteva nell’alzarsi da una sedia, camminare tre metri girarsi e tornare alla sedia. Poi sono stati sottoposti a diversi esami in merito al loro stato di salute. I risultati hanno dimostrato che chi utilizza la bici non solo ha superato il test in maniera migliore, ma anche che i sintomi d’invecchiamento sono inferiori se confrontati con quelli di persone con la medesima età, ma che non utilizzano la bici.

Insomma la bici fa bene alla nostra salute, ci mantiene sani e ci fa vivere meglio e più a lungo.