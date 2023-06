Accessori per bicicletta: tutto quello che ti serve per passeggiare su ruote

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il sole, le belle giornate e le vacanze: è arrivato il momento di tirare fuori la tua bici e metterti a pedalare! I modelli a disposizione (anche online) sono tantissimi. Ma dopo aver scelto la tua bike non dimenticare gli accessori! Sono infatti essenziali per rendere le tue passeggiate sulle due ruote comode, sicure e divertenti. Dai faretti alle selle vintage, passando per i cestini: scopri come personalizzare la bicicletta e trasformarla nel tuo mezzo di trasporto preferito!

Faretti e luci per bicicletta

Per la tua sicurezza e per rendere ogni pedalata un piacere, anche con poca luce, i faretti sono essenziali se sei in sella alla tua due ruote. Scegli quelli che preferisci fra le tantissime versioni presenti su Amazon. I più recensiti e venduti sono un set di LED anteriori e posteriori, impermeabili e ricaricabili. Supportano ben sei modalità di illuminazione (luminosità costante elevata – luminosità media costante – bassa luminosità costante – lieve lampeggiamento – intermittenza media – stroboscopico) regalando una visione ampia.

Originali e particolarissima, queste luci LED per bici si applicano sui raggi della ruota, regalando sicurezza, ma anche rendendo unico il tuo mezzo. I colori a disposizione sono tantissime con combinazioni che ti stupiranno e metteranno alla prova la tua creatività. Negli USA, non a caso, questo LED sono già un must!

Catarifrangente per Bicicletta Catarifrangente a forma di stella per bici

Anche le luci ti consentono di sbizzarrirti per decorare la tua bici! Prova ad esempio i catarinfragnenti a forma di stella, super divertenti e da applicare dove preferisci. Facili da installare, non richiedono batterie e sono disponibili in ben tre colori.

Selle per bicicletta (vintage e super comode)

Sella bici comoda con luce posteriore Sella traspirante ed ergonomica per city bike

La sella è fondamentale per rendere le tue pedalate confortevoli e sicure. Questa sella è in memory foam, soffice e ad alta densità, con una superficie antiscivolo PVC. Il materiale resistente ed elastico ti garantisce ottime performance, consentendoti di percorrere anche lunghe distanze. La sella è dotata di una luce di sicurezza con 5 LED luminosissimi e ben 3 modalità di illuminazione.

Sella bici vintage Sella comoda e super comfort con design vintage

Sogni di regalare un tocco vintage alla tua bicicletta? Prova con una sella in ecopelle. Con molle eicoidali e borchie questo sellino è super chic, perfetto per rendere super originale la tua due ruote. Versatile e glam, è compatibile con bici single-speed, a scatto fisso e cruiser, city oppure mountain bike.

Catene per bicicletta: sicurezza massima

Offerta Lucchetto pieghevole per bici Catena in acciaio inossidabile ad alta resistenza

Mettere al sicuro la propria bici è essenziale e per farlo serve una pratica e resistente catena. Se cerchi qualcosa di semplice e ad un buon prezzo prova il lucchetto per bici in acciaio. Di alta qualità, è resistente a taglio, anti-perforazione, antiruggine e anti-sega.

Catena per Bici Alta Sicurezza Catena per bici con lucchetto e combinazione

Vuoi una catena in tinta con la tua bici? Prova questa versione con tante nuance a disposizione, dal rosa al verde, sino all’azzurro e il viola. Il prezzo è piccolo, le funzioni semplici, ma efficaci, con tante recensioni buonissime.

Catena per Bici con lucchetto Antifurto bici a Combinazione a 5 Cifre

La praticità è tutto per chi va in bici, ma soprattutto è sempre di fretta. Vuoi una catena semplice, ma efficace? Prova questa versione senza chiavi con una combinazione a cinque cifre per offrirti la massima sicurezza. La catena è lunga 90 centimetri ed è multifunzionale, si può infatti legare a qualsiasi sostegno, per proteggere non solo la tua bici, ma skateboard, cancelli e cassette degli attrezzi.

Accessori per manubrio bicicletta

Stelle filanti per manubrio Nastri per decorare come preferisci la tua bicicletta

Vuoi dare un tocco di colore alla tua bici e renderla originale, tornando bambina? Allora prova queste stelle filanti da applicare sul manubrio. Coloratissime, si montano con facilità e danzano al vento mentre ti muovi, rendendo super fashion il tuo mezzo.

Non disponibile.

Per farti sentire quando sei in sella alla tua bici, scegli un campanello. Disponibile in tantissimi colori, questo campanello si installa in pochissimi minuti semplicemente usando un cacciavite (incluso nella confezione). Chi l’ha provato apprezza il suono melodioso e il design che rende ancora più accattivante la linea della bici. Non solo: puoi scegliere di usare questo campanello sia per la tua bici che per quella dei tuoi bambini o nipoti, cambiando colori e combinazioni in base ai tuoi desideri.

Marsupio per bicicletta

In bici sì, ma sempre connessa! Per non rinunciare al tuo smartphone e metterlo al sicuro quando sei in bicicletta, punta su un marsupio ad hoc. Questa borsa – super recensita – è amatissima dai ciclisti per tanti motivi. Si posiziona sul telaio, trasformandosi in un porta-cellulare, inoltre possiede alcune tasche laterali per riporre gli oggetti che ti servono, come carte di credito, soldi oppure le chiavi di casa. Un accessorio essenziale, soprattutto perché impermeabile.

Cerchi qualcosa di più piccolo e pratico (a un prezzo conveniente)? Prova questo marsupio con un design multi tasca e compatto. Ti permette di portare con te le chiavi di casa, ma anche di ascoltare la musica grazie al jack per cuffie. Il bello di questo marsupio è che è particolarmente versatile, puoi usarlo non solo per andare in bicicletta, ma anche per le uscite con il cane o quando vai di corsa. Scegli il colore che preferisci fra i tanti disponibili!

Offerta Borsa da Sella Borsa da Sella ultra leggera

Preferisci un marsupio per sella? Prova il più venduto su Amazon! Si tratta di una borsa da sella super leggera e perfetta per portarti dietro tutto quello che desideri. Resistente a strappi e graffi, è dotata di strisce riflettenti e praticissima.

Cestini per bicicletta

Lo stile vintage non passa mai di moda, soprattutto quando si parla di bici. E cosa c’è di meglio se non un cestino in vimini. Color miele e intrecciato a mano, questo cestino renderà unico il tuo mezzo.

Cestino da bicicletta da donna Cestino fatto a mano vintage con portabicchieri

Vuoi qualcosa di speciale per la tua bici? Prova questo cestino. Realizzato a mano in canna di rattan intrecciata, si attacca al manubrio facilmente, usando due cinghie in pelle regolabili. Il portabicchieri rende il cestino ancora più originale e pratico, da portare ovunque.

Cestino da bicicletta per trasporto animali Cestino per portare il tuo amico a quattro zampe in bici

Se sogni di pedalare insieme al tuo amico a quattro zampe non perderti il cestino per trasportare gli animali! Elegante e pratico, è dotato di una chiusura superiore con coulisse impermeabile, inoltre si può montare e smontare velocemente in pochi secondi. Il tuo cane o il tuo gatto lo adoreranno! Il telaio è in metallo con un tessuto oxford leggero e robusto, semplice da pulire.