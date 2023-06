Frasi sulle biciclette per chi ama pedalare all’aria aperta

Fonte: 123RF Frasi sulla bicicletta. Le migliori citazioni e gli aforismi

La bicicletta è un mezzo pratico, economico e sostenibile per spostarsi in città ma anche per fare delle belle scampagnate in campagna o in montagna e per praticare un po’ di sport. Pedalare non inquina l’aria, quindi contribuisce a mantenere più dano l’ecosistema, ed è un’attività fisica che ci mantiene in forma. Rilassante e divertente può essere anche un momento di condivisione con la famiglia, magari organizzando una domenica in bicicletta immersi nella natura con i propri figli. Da piccoli, imparare ad andare in bicicletta è un momento significativo e, una volta imparato, la bici diventa la migliore compagna per mille avventure. Diventando grandi c’è chi mantiene una forte passione per questo veicolo e chi l’abbandona. Ma la bicicletta è un simbolo di libertà, di semplicità e di felicità. Rappresenta il viaggio alla scoperta di luoghi nuovi e differenti e permette di fare piccoli spostamenti in modo più rapido rispetto all’andare a piedi. Attualmente, questo veicolo sta ritrovando una nuova fama proprio perché “ecologico” e rispettoso dell’ambiente. Molte amministrazioni comunali stanno promuovendo l’uso della bici rimodulando la città con lunghe piste ciclabili che collegano i punti principali e sostenendo questo tipo di mobilità da parte dei cittadini. Fino a poco tempo fa, invece, questo mezzo è stato il principale veicolo di spostamento celebrato ampiamente dalla letteratura e dall’arte. Per chi vuole trovare qualche frase sulla bellezza di una pedalata in solituine o in compagnia, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla bicicletta, perfette per chi ama spostarsi con questo mezzo e anche per chi la usa solo di tanto in tanto.

Frasi e aforismi sulla bicicletta

Un mezzo sinonimo di libertà e spensieratezza, pedalare è un pratica per spostarsi utile per mantenersi in forma e rispettare l’ambiente. Qualche frase e aforisma sulla bicicletta e sul piacere di girare il mondo in sella a due ruote.

Il socialismo può solo arrivare in bicicletta. (José Antonio Viera Gallo)

L’idea di una città in cui prevale la bicicletta non è pura fantasia. (Marc Augé)

Una bicicletta può ben valere una biblioteca. (Alfredo Oriani)

La bicicletta siamo noi, che vinciamo lo spazio e il tempo: soli, senza nemmeno il contatto con la terra che le nostre ruote sfiorano appena. (Alfredo Oriani)

La bicicletta somiglia, più che ad ogni altra macchina, all’aeroplano: essa riduce al minimo il contatto con la terra, e soltanto la sua umiltà le impedisce di volare. (Mauro Parrini)

Il paradiso in terra non esiste, ma chi va in bicicletta ci arriverà comunque. (Mauro Parrini)

Due amanti in bicicletta non attraversano la città, la trapassano come una nuvola, su pedali di vento. (Didier Tronchet)

Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta penso che per la razza umana ci sia ancora speranza. (Herbert George Wells)

La bicicletta è la più nobile invenzione dell’umanità. (William Saroyan)

Niente è paragonabile al semplice piacere di un giro in bicicletta. (John Fitzgerald Kennedy)

Le biciclette sono catalizzatori sociali che attraggono una categoria di gente superiore. (Chip Brown)

Camminare a me non va, in bicicletta vo’ meglio. È un mezzo meno faticoso. Fino a poco tempo fa pedalavo spesso, ricavandone equilibrio, voglia di fare e volontà. (Margherita Hack)

Chi ama la bicicletta si congiunge ad essa come se fosse il suo vero scheletro. (Mauro Parrini)

Il ciclismo è la fatica più sporca addosso alla gente più pulita. (Giampaolo Ormezzano)

Un Paese è sviluppato non quando i poveri posseggono automobili, ma quando i ricchi usano mezzi pubblici e biciclette (Gustavo Petra, sindaco di Bogotà)

Il piacere di andare in bicicletta è uno di quei piaceri di una volta che hanno il diritto di ritornare perché insostituibili. Dalla sella della bicicletta vediamo il mondo in modo un po’ diverso, lo cogliamo in un certo senso dall’alto. Muovendoci ad una velocità che ci consente di leggerlo bene, lo gustiamo nei suoi particolari e possiamo soffermarci su dettagli interessanti e suggestivi (Dino Villani)

Frasi sulla bicicletta e la vita

Andare in bicicletta può anche essere usato come metafora della vita con le salite e le discese da affrontare, la fatica del pedalare e la necessità di mantenersi in equilibrio. Le ruote sono poi accomunate a un orologio che scandisce il trascorrere del tempo. Qui alcune citazioni e aforismi sulla bicicletta e la vita.

La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti. (Albert Einstein)

Quelle che vogliono controllare le proprie vite ed andare oltre un’esistenza come semplici clienti e consumatori, sono persone che vanno in bicicletta. (Wolfgang Sachs)

Le ruote di una bici sono come le lancette di un orologio: girano lentamente ma possono andare molto lontano rotolando verso il futuro senza fretta. (Enrico Caracciolo)

La bicicletta non è un viluppo di metallo, un insieme inerte di leve e ruote. E’ arpa birmana. Sinfonia. Un dono della vita. Trasforma in musica storie di uomini. Anche tragedie. (Claudio Gregor)

Le salite hanno strade strette e conducono là dove la vita è un po’ incredula. (Gianluca Favetto)

La bicicletta è un modo di accordare la vita con il tempo e lo spazio, è l’andare e lo stare dentro misure ancora umane. (Sergio Zavoli)

Per un corridore il momento più esaltante non è quando si taglia il traguardo da vincitori. E’ invece quello della decisione, di quando si decide di scattare, di quando si decide di andare avanti e continuare anche se il traguardo è lontano. (Fausto Coppi)

La bicicletta è bella per quello che ti può dare. Ti fa stare bene, ti dà la possibilità di sentire, di parlare, di vedere il mondo da un’altra angolazione. La bicicletta ti fa tornare indietro nel tempo. Ti fa tornare ragazzo. (Davide Cassani)

La bicicletta era la velocità giusta per lui: la velocità di chi può permettersi di fissare persone e fatti al ritmo adeguato. Solo in bicicletta puoi sorprendere le cose senza essere visto, come sanno fare i poeti. (Alessandro D’Avenia)

I dizionari che hanno la reputazione di avere ragione su tutto si sbagliano su un punto: la bicicletta non è un mezzo di locomozione, è un racconto di fate. (Jean-Noël Blanc)

Che la bicicletta non stia in piedi da sola e che abbia bisogno di qualcosa o di qualcuno che la sorregga: questo fa di essa una macchina commovente. (Mauro Parrini)

Un giro in bicicletta, anche di solo 40 50 chilometri, permette di dare ordine alle idee confuse. (Jean-Noël Blanc)

Frasi sulla bicicletta e la libertà

Nell’immaginario collettivo la bicicletta è sinonimo di libertà. Si sfreccia tra curve e stradine strette e si può attraversare il mondo con il vento tra i capelli. La bici non ha bisogno di grande manutenzione, permette di arrivare ovunque o di fermarsi quando e dove si vuole. Una selezione di frasi e aforismi sulla bicicletta e la libertà.

Un giro in bicicletta è una fuga dalla tristezza. (James E. Starrs)

La bicicletta è la trascrizione della energia in equilibrio, l’esaltazione dello slancio, l’immagine visibile del vento. Tendenzialmente vola; rade ma non tocca la terra. (Cesare Angelini)

La bicicletta è l’immagine visibile del vento. (Cesare Angelini)

La bici incarna il mito dell’uomo libero. (Aligi Sassu)

Il piacere della bicicletta è quello stesso della libertà. Andarsene ovunque, ad ogni momento, arrestandosi alla prima velleità di un capriccio, senza preoccupazioni come per un cavallo, senza servitù come in un treno. La bicicletta siamo ancora noi che vinciamo lo spazio e il tempo. (Alfredo Oriani)

Il ciclismo è la mia ideologia, un sistema di credenze basato sulla purezza e l’economia di movimento e la generosità e il rispetto per l’ambiente … e voglio convertire gli altri. (Robert Hanks)

Volare come un uccello: ecco il sogno; correre sulla bicicletta: ecco oggi il piacere. Si torna giovani, si diventa poeti. (Alfredo Oriani)

Inforcare una bicicletta fa tornare bambini: il suo potere liberatorio, quasi taumaturgico, è paragonabile a quello della poesia. (Mauro Parrini)

Adoro andare in bicicletta, vedo cose che altrimenti non avrei mai visto. Le vie hanno doppi sensi anche dove ce n’è uno solo. (Stephen Littleword)

Andare in bicicletta è la migliore approssimazione che conosca al volo degli uccelli. L’aereo porta semplicemente l’uomo sulla sua schiena come un Pegaso obbediente, ma non gli dà le ali per volare da solo. (Louis J. Helle, Jr.)

La parte più difficile nell’allevare un bambino è insegnargli ad andare in bicicletta. Un bambino che traballa per la prima volta su una bicicletta ha bisogno di sostegno e di libertà. La consapevolezza che questo è ciò di cui il bambino avrà sempre bisogno può colpire duro. (Sloan Wilson)

La bicicletta è un atto di espressione creativa, una forma d’arte che cambia ogni volta che qualcuno va in sella. (Charles Youel)

Frasi sulla bicicletta tratte da canzoni

Anche la musica ha usato la bicicletta per dedicare brani alla persona amata oppure per raccontare la bellezza del viaggiare o dello gironzolare in giro per le strade. C’è anche chi ha scritto brani per celebrare famosi ciclisti che hanno fatto la storia dello sport. Una serie di citazioni e frasi sulla bicicletta tratte da canzoni.

Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Così di fretta pedalando con ardor. (Da “Bellezza in bicilcetta” di Silvana Pampanini)

Pedala – insegui la tua storia ovunque vada. Pedala – macina chilometri di strada. Pedala – l’hai voluta tu la bicicletta. Pedala – più in fretta. (Da “Pedala” di Frankie Hi-Nrg)

Sotto questo sole è bello pedalare, sì. Ma c’è da sudare. Sotto questo sole, rossi col fiatone e neanche da bere. (Da “Sotto questo dole” di Francesco Baccini)

Oh, quanta strada nei miei sandali. Quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita. Quegli occhi allegri da italiano in gita. (Da “Bartali” di Enzo Jannacci)

Cosa sarà? Che ci fa lasciare la bicicletta sul muro. E camminare la sera con un amico. A parlà del futuro. (Da “Cosa sarà” di Lucio Dalla)

La staffetta in bicicletta. Pompa cuore il sangue ancora. Batti cuore, batti nel cuore. La staffetta in bicicletta. (Da “La staffetta in bicicletta” di Vinicio Capossela)

Eleonora e la sua bicicletta che taglia la nebbia cercando un amore. Eleonora che non ha mai fretta. Ascolta il silenzio ma sogna il rumore. (Da “Eleonora e la sua bicicletta” di Riccardo Cocciante)

Giuro domani smetto. Ma poi mi faccio la doccia e un po’ mi riprendo. Milano è tutta bloccata. Io vado in bici e vi frego. Più pedalo meno sono stanco (ehi, con la mia bici). Sono tutti fermi ma io passo (con la mia bici). I love my bike. (Da “I love my bike” di J-Ax)

Frasi sulla bicicletta divertenti e originali

Allegria, gioia di vivere, ricordi d’infanzia, la bicicletta rappresenta la felicità ed è tra i pochi “giochi” che s’imparano da piccoli e si continuano a praticare anche da adulti. Qualche citazione e aforisma divertente e originale sulla bicicletta.

La simpatia che ispira la bicicletta deriva anche dal fatto che nessuna invasione è stata fatta in bicicletta. (Didier Tronchet)

Praticare la cyclette, è come fare surf in una Jacuzzi. (Didier Tronchet)

Se i pedoni si ignorano, se gli automobilisti si insultano, i ciclisti si sorridono, si salutano e si uniscono. (Jacques Goddet, patron del Tour de France)

La bicicletta è un veicolo curioso: il suo passeggero è anche il motore. (John Howard)

La bicicletta soddisfa molteplici esigenze. Se ti senti un gregario, puoi uscire in gruppo. Oppure puoi andare da solo. Se ti senti aggressivo, puoi andare veloce; se sei stanchi e vuoi rilassarti, puoi andare lento. Inoltre la bicicletta non discrimina in base all’età. (Georgena Terry)

La bicicletta è la macchina dal rendimento più alto: trasformando le calorie in gas fa mille chilometri con un litro. Una persona pedalando in bicicletta usa la energia in modo più efficiente di una gazzella o di un’aquila e le biciclette con telaio triangolare possono caricare anche dieci volte il proprio peso, cosa che nessuna automobile o aereo possono fare. (Bill Strickland)

Arroccato su una semplice bicicletta, vi sembrerà subito di cavalcare sulla schiena della terra. (Pierre Sansot)

Dall’alto della bicicletta, il mondo è diverso. Innanzi tutto, proprio grazie all’innalzamento del punto di vista il ciclista è indiscutibilmente, fuori dalla mischia. Busto eretto, mento in alto, il ciclista fluttua al di sopra della moltitudine, senza disprezzo, ma senza nemmeno curarsi delle desolanti contingenze della terraferma. (Didier Tronchet)

Quelli che vanno in bicicletta sanno che nella vita niente è mai piatto. (René Fallet)

Se la vecchiaia è un naufragio, la bicicletta è sicuramente uno dei modi più sicuri per evitare l’annegamento. (Raymond Poulidour)

Quando vedrete passare un ciclista trasognato, non fidatevi del suo aspetto inoffensivo e bonario: sta preparando la conquista del mondo. (Didier Tronchet)

Se in Olanda, all’improvviso, scendessero tutti insieme dalle biciclette, credo che il paese sprofonderebbe. (Gino Bramieri)

Frasi sulla bicicletta e la natura

Chi vive in città usa la bici per spostarsi in mezzo al traffico, ma nel week-end gli amanti della due ruote fuggono dal caos cittadino per vagabondare sui sentieri in campagna o in montagna respirando aria pulita immersi nel verde di un vigneto o di un bosco. Alcune citazioni e aforismi sulla bicicletta e la natura.