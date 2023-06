Bici donna da passeggio: i migliori modelli da acquistare (anche online)

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Le migliori bici da donna da acquistare online

Gli esperti ripetono sempre quanto sia importante, per sentirsi meglio e rimanere in forma, fare un po’ di attività fisica: con la bella stagione, finalmente torna la voglia di stare all’aria aperta e concedersi quel movimento che, in inverno, spesso ci manca. E se camminare fa davvero molto bene, a volte una semplice passeggiata può diventare monotona. Ecco che una bella pedalata ci viene in soccorso: che sia in centro città o tra i vialetti di un parco lussureggiante, la bici si trasforma nella nostra perfetta alleata per trascorrere splendide ore di relax, da sole o in compagnia. Scopriamo quali sono i modelli migliori da acquistare anche online, senza spendere troppo.

Bici donna da passeggio, come sceglierla

Siete di fronte ad un acquisto importante, che a volte intacca il portafoglio anche per centinaia di euro: come scegliere la giusta bici da passeggio per le vostre esigenze? A meno che non siate vere sportive – e in tal caso saranno ben altri i modelli a cui vi interesserete -, non avrete bisogno di una bici full optional per le vostre pedalate all’aria aperta. Guardate piuttosto alla comodità e soprattutto alla sicurezza, due fattori estremamente importanti nella scelta della vostra prossima compagna d’avventure. E, dato che ci siete, buttate un occhio anche al prezzo: ci sono modelli davvero molto economici, che non hanno nulla da invidiare a grandi marche come la Bianchi o Atala. Ne abbiamo scelti alcuni per voi, che potete acquistare comodamente su Amazon.

Bici donna con cestino

Graziosa e un po’ vintage, la bici Madicks in stile olandese è perfetta per chi non vuole passare inosservata. Di un delizioso color verde acqua, è dotata di cestino anteriore e portapacchi posteriore: potrete dedicarvi allo shopping in città senza più dover cercare posto per l’auto. La sella è comodissima, e ha ruote da 26 pollici – l’ideale per chi non è troppo alta di statura. Naturalmente, non mancano il campanello e i fari a LED, per muoversi in tutta sicurezza.

Bici donna con cestino Un modello elegante e confortevole, per chi non è troppo alta di statura

Bici leggera da donna

Il modello Versiliana non potrà che catturare l’attenzione di tutti, ogni volta che vi concederete una pedalata. Si tratta di una bici vintage molto leggera, disponibile in tanti colori originali: dall’azzurro pastello al verde acqua, passando per il bianco, il nero e il marrone. Avrete l’imbarazzo della scelta! Sul fronte sicurezza, d’altra parte, è una garanzia: freni a disco, cambio Shimano con 7 velocità e telaio in acciaio, è una bici fatta per durare a lungo.

Bici leggera da donna Freni a disco e cambio Shimano: la miglior tecnologia per una bici vintage

Bici donna da città

Una city bike leggera e maneggevole, che non vi chiede di rinunciare al design: Denver è un modello davvero strepitoso, dalle linee eleganti e un po’ retrò e in un intramontabile colore bianco, che non passa mai di moda. Le comodità ci sono tutte, dal cestino al cavalletto, e sulla sicurezza c’è grande serietà, a partire dal campanello e dai fanali a LED, ma anche grazie al cambio Shimano a 6 marce.

Bici donna da città Il modello perfetto per chi ama pedalare in centro, nella massima sicurezza

Bici da passeggio modello Olanda

Ecco un altro modello olandese, che regala alla bici un aspetto vintage tanto amato in tutto il mondo: Labici Bikeconcept non ha nulla da invidiare a brand più famosi, sia in fatto di sicurezza che di design. Inoltre potrete personalizzarla a vostro piacimento, aggiungendo un bel cestino per i vostri acquisti – o anche solo per avere sempre la borsa con voi. Il telaio in lega di acciaio, di un bel colore nero lucido, è super resistente e molto leggero.

Bici da passeggio modello Olanda Lo stile vintage che non passerà mai di moda, per pedalare con eleganza

Bici donna con cambio Shimano

Alpina Bike è da sempre garanzia di comodità: il telaio inclinato a 60° in modalità “confort” permette al busto di avere la giusta posizione anche per lunghe pedalate, consentendo una visuale ottimale senza dover sforzare collo o schiena. Inoltre è un modello molto elegante disponibile in vari colori, dal verde menta al vivace acquamarina, passando per l’intramontabile crema. Senza contare poi il cambio Shimano a 6 velocità, affrontando così lunghi tratti e asperità senza il minimo problema.

Bici donna con cambio Shimano La bici perfetta per ogni contesto, senza mai rinunciare alla comodità

Bici sportiva da donna

State cercando un modello un po’ più sportivo, che vi permetta di pedalare anche su terreni più accidentati senza però spendere troppo? La bici F.lli Schiano è una mountain bike con ruote da 26 pollici, con telaio nero e decorazioni bianche e rosse. Dotata di ogni elemento che possa garantire la massima sicurezza, offre cambio Revoshift 3×6 a 18 velocità e freni V-brake in alluminio. Potrete andare davvero ovunque, passeggiando in piena comodità in centro o affrontando qualche percorso più impegnativo nella natura.

Offerta Bici sportiva da donna Una mountain bike versatile e comoda, per la città o per pedalate nella natura

Bici pieghevole da donna

In città, potersi spostare comodamente è tutto: la bici offre già un mezzo di trasporto alternativo ed ecologico, ideale per chi non deve compiere tragitti troppo lunghi. Ma la vera svolta è la bici pieghevole, da poter portare sempre con voi, sia nel bagagliaio dell’auto che sui mezzi pubblici, riponendola poi dove più preferite. Denver propone un modello davvero splendido, colore nero e dotata di ogni confort. Dal cambio Shimano TY21 ai comandi a 6 velocità, passando per i freni V-brake e le luci a batteria, sia anteriori che posteriori. Anche i pedali sono pieghevoli, per occupare meno spazio possibile.

Bici pieghevole da donna Una bici comodissima che potete richiudere per occupare pochissimo spazio

Bici donna da passeggio

Se quello che volete è un modello adatto solo a passeggiate in città, non troppo impegnative e senza dislivelli, allora Alpina Bike ha una bici che è veramente sensazionale. Ruote piccole da 20 pollici e design retrò la rendono davvero speciale, e i dettagli (come il fanale vintage e il manubrio rivestito in pelle) non sono certo da meno. Il cestino sul portapacchi non è incluso, ma basta un pizzico di fantasia per personalizzare la vostra nuova bici.

Bici donna da passeggio Originale e in perfetto stile vintage, è la bici ideale per brevi passeggiate in pianura

Bici bianca da donna

Quando si va sul bianco, non si sbaglia mai: la bici da città KS Cycling ha un bellissimo manubrio rivestito in pelle e una sella comoda per lunghe pedalate, inoltre è dotata di cestino per piccoli acquisti o per portare sempre con voi l’indispensabile. Disponibile ad un ottimo prezzo, è proprio ciò di cui avete bisogno per passeggiare in centro città senza fare fatica, grazie anche al cambio a 6 velocità.

Bici bianca da donna Un modello perfetto per passeggiate in città, nel massimo confort

Bici comoda e leggera da donna

Wildtrack propone una bici da donna comoda e leggera, con telaio grigio pastello davvero elegante. Dotata di freni a V e cambio Shimano a 6 velocità, è regolabile in ogni sua componente (dal sellino alle leve reggifreno), per offrire la miglior esperienza di pedalata per tutte le cicliste. Una volta provata, non potrete più farne a meno per le vostre passeggiate in città o nel parco.

Offerta Bici comoda e leggera da donna Pronte per lunghe passeggiate in città? Questa è la bici che fa per voi