Attività da fare all’aria aperta per adulti e bambini: idee e accessori

editato in: da

Amate stare all’aria aperta? Nel mese di maggio, godere delle calde giornate primaverili sembra essere una delle più grandi soddisfazioni della vita, che si tratti di una scampagnata rilassante o di un’avvincente escursione in mountain bike. L’importante è sempre avere con sé tutto ciò che serve per trasformare una semplice uscita all’aperto in una vera e propria avventura.

Vediamo insieme qualche idea su come trascorrere le giornate di primavera all’aria aperta, facendo attenzione agli accessori più utili per godere appieno di ogni singolo istante.

Fare sport al parco

Se volete tenervi in forma senza chiudervi in palestra (o in casa, con il tapis roulant), potreste andare al parco e fare qualche esercizio all’aperto, così da respirare un po’ d’aria fresca e riscaldarvi sotto i caldi raggi primaverili di sole. Ovviamente, dovrete attrezzarvi di tutto punto per non trovarvi all’ultimo momento sprovvisti di qualcosa di essenziale. A partire proprio da ciò che vi serve per l’allenamento: che ne dite di una corda per saltare?

Corda per saltare Attrezzo indispensabile per tenersi in forma, soprattutto per chi vuole fare sport all'aperto.

Per chi è alla ricerca di un set più completo, l’ideale è il kit che prevede non solo una corda per saltare, ma anche una tavola per flessioni e 5 fasce elastiche per esercizi di resistenza, il tutto in una comoda borsa sportiva per agevolarne il trasporto. Amanti del fitness, fatevi avanti!

Offerta Set attrezzi per fitness Un comodo kit per tutti gli amanti del fitness, con borsa per riporre gli attrezzi dopo l'utilizzo.

Andare in bici con i bimbi

Voglia di bici? Per grandi e piccini, non c’è modo migliore di trascorrere insieme una bella giornata all’aperto. Allora, non resta che saltare in sella e scegliere l’itinerario perfetto per l’occasione: l’importante è restare a contatto con la natura e usare sempre le giuste protezioni. Immancabile il casco, che deve essere della giusta misura e regolato ogni volta che lo si indossa.

Offerta Casco unisex per bici Accessorio indispensabile per gli amanti della bici, con luci led per indicare il cambio di direzione e connessione bluetooth.

Oltre al casco, per i più piccini potrebbe essere comodo indossare alcune protezioni aggiuntive – soprattutto se sono ancora alle prime armi. Questo set di ginocchiere, gomitiere e guantini è perfetto: disponibile in varie taglie e diverse fantasie, proteggerà i vostri bimbi e li aiuterà a sentirsi più sicuri nelle loro avventure a perdifiato. Ottimo anche per andare su pattini e skateboard.

Set protezioni per bambini Ginocchiere, gomitiere e guantini per proteggere i bimbi durante le loro avventure in bici, sui pattini o sullo skateboard.

Fare un picnic in compagnia

Anche godersi qualche ora di relax in compagnia dei propri amici è un’attività perfetta da fare all’aperto. Perché non organizzare un picnic? Basterà preparare qualche semplice piatto freddo da gustare su un bel prato, portando con voi tutto l’occorrente per una giornata da sogno. Indispensabile, a questo punto, una comoda coperta dove sedersi e “apparecchiare” per il pranzo: con una simpatica fantasia e il retro impermeabile, questo telo pieghevole è davvero l’ideale.

Coperta per picnic Telo pieghevole con fodera impermeabile 2mt x 2mt, ottimo per un picnic all'aperto.

Ovviamente, avrete bisogno di un ampio zaino dove riporre tutto il necessario per il picnic. Questa pratica borsa contiene già tantissimi utensili per una giornata open air: piatti da portata, bicchieri, tovaglioli e posate per quattro persone, un tagliere, un apribottiglie, un coltello per formaggio e due set sale e pepe. Inoltre è dotata di un portabottiglie estraibile e una coperta da picnic con base impermeabile.

Zaino per picnic con accessori Comodissimo zaino per riporre tutto ciò che serve per un picnic. Sono inclusi diversi accessori per una giornata all'aria aperta.

Andare in campeggio

Avete già preparato la tenda per andare in campeggio con la vostra famiglia o con gli amici? Allora non vi resta che scegliere gli ultimi accessori e mettervi in marcia. Non dimenticate questo comodo set di asciugamani in microfibra, composto da telo doccia 140cm x 70cm con zip per piccoli oggetti e asciugamano piccolo 70cm x 40cm. Compatti e ultra assorbenti, hanno anche una retina per il trasporto.

Set asciugamani Due comodi asciugamani in microfibra, uno grande con zip portacellulare e uno piccolo. Contiene retina per trasportarli con facilità.

Dal momento che trascorrerete sicuramente molte ore al sole, è bene avere dietro una buona protezione. La crema solare SFP 50+ è l’ideale per le pelli più sensibili e per i bambini: contiene olio di kukui, acido ialuronico, burro di karitè, aloe e vitamina E, per idratare la pelle e proteggerla dai raggi solari.

Crema solare Ricca di principi naturali e con elevato fattore di protezione, è l'ideale per bambini e per pelli sensibili.

Passeggiare all’aperto

Per godersi qualche ora open air non è però necessario inventare attività particolari: anche una semplice passeggiata al parco è perfetta, soprattutto se ve la concedete in buona compagnia. Per avere tutto a portata di mano, scegliete una capiente borsa dall’effetto stropicciato, con manici in nastro e laccio di cuoio che permette di ridurne le dimensioni all’occorrenza.

Borsa effetto stropicciato Perfetta per avere con voi tutto ciò di cui avete bisogno, la borsa è capiente e di ottimo tessuto.

Per le vostre giornate al sole, immancabile un buon paio di occhiali: quelli della Ray-Ban sono perfetti, e potete scegliere tra diverse montature e varie lenti colorate, così da essere sempre all’ultima moda.

Occhiali da sole Ray-Ban Bellissimi e resistenti, gli occhiali da sole Ray-Ban sono di ottima qualità e sono disponibili in diverse versioni.