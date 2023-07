Jovanotti, brutto incidente in bici: come sta dopo la caduta

Fonte: IPA Jovanotti

Non possiamo dire che quella di Jovanotti sia una vacanza tranquilla. Il cantante, che era partito per Santo Domingo per passare qualche giorno di spensieratezza insieme alla moglie, ha deciso di visitare le piantagioni di canna da zucchero facendo un giro con la sua immancabile bicicletta. Giro che, purtroppo, dopo una brutta caduta, gli ha riportato alcune fratture che lo hanno costretto in ospedale.

Jovanotti: il racconto dell’incidente in bici

A raccontare della caduta ai fan è stato proprio il cantante di “ragazza magica” e “a te”. Pochi minuti dopo essere scivolato dalla bicicletta, Jovanotti ha pubblicato due video su TikTok mostrandosi visibilmente provato. Il primo, in cui scherza e ringrazia i paramedici che gli prestano soccorso. Il secondo in ospedale: sdraiato sul lettino e visibilmente dolorante, il cantante amato per i suoi “Beach Party” e per le sue canzoni piene di romanticismo e allegria racconta dell’incidente e di quello che dovrà affrontare ora: “Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti. Fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio”.

Insomma, una vera e propria disavventura, che poteva finire molto male per il cantante.

Jovanotti: la dinamica dell’incidente e il calore dei dominicani

Non è un segreto che Jova sia un tipo sportivo, e quanto ami andare in bicicletta. La sua passione però, questa volta, gli ha giocato un brutto scherzo.

“Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero.” Racconta sdraiato sul lettino. Pare che Jova, preso dalla natura e dal divertimento in sella alla sua bici, non si sia accorto di un cordolo e lo abbia centrato. Impossibile non cadere.

Un momento molto doloroso a giudicare dal suo viso nel raccontare l’accaduto. Il dolore, però, non gli ha impedito di spendere qualche bella parola per chi lo ha soccorso e portato in ospedale.

“Tra l’altro devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti».

Come sta ora

Rimane sorridente Jovanotti, nonostante sia evidente il dolore causato dalle tre fratture. Sempre tramite i social, il cantante racconta in modo ottimistico ai fan quello che gli succederà ora.

“Ora mi riportano in camera, oggi aspetto, mi faranno un po’ di energetici e spero domani di operarmi. E poi mi faccio un po’ di riposo. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l’operazione.”

Fortunatamente il cantante, rassicurato dal suo “uomo in Romagna” Fabrizio Borra, non sembra eccessivamente preoccupato dal dover subire un’operazione.

“Si tratta di un’operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico.”