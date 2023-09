Jovanotti, dopo la caduta “operazione alle gambe sbagliata”: tour a rischio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Jovanotti svela le conseguenze del brutto incidente avvenuto in Repubblica Dominicana. Durante una intervista a Radio 2, il cantante, racconta i dettagli sul processo di recupero e le sfide che sta affrontando. Ora succede che, a causa di un errore durante l’operazione, il suo tour previsto per il 2024 è a rischio.

Jovanotti e l’incidente in Repubblica Dominicana

Quest’estate, il celebre cantante italiano Jovanotti è stato vittima di un incidente che ha sconvolto la sua vita. Durante una vacanza a Santo Domingo, Lorenzo è caduto dalla sua bicicletta, causando la rottura del femore e della clavicola. L’incidente è stato così grave che l’artista italiano ha dovuto affrontare un’operazione d’urgenza per riparare i danni.

In un’intervista a Radio2, durante il programma “Non è un paese per giovani”, condotto da Tommaso Labate e Massimo Cervelli, Jovanotti ha condiviso i dettagli dell’incidente. Ha descritto in modo ironico l’impatto come “una caduta da bischero” e ha spiegato l’orribile situazione in cui si è trovato: “mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore”.

Ai tempi della caduta, Jovanotti volle pubblicare tutto con un video su Tik Tok. Qui il cantante non sembrava poi così dolorante o preoccupato. Ecco che rigiro a questo aspetto confessa: “Il sorriso quando ero a terra schiantato dipende dal fatto che quando cadi e ti fai malissimo, all’inizio ci sono in circolo un po’ di endorfine e quindi nei primi minuti anche se mi avessero tranciato la gamba non me ne sarei quasi accorto. Poi ho guardato la gamba e ho visto che il piede girato al contrario. E’ stata una cosa piuttosto grave”.

Tuttavia, la storia di Jovanotti non si ferma qui. Il cantautore racconta che dato la gravità delle sue condizioni si è dovuto sottoporre ad una operazione proprio li a Santo Domingo. Questa non è andata proprio come si sperava. Ecco che, un errore medico ha portato a un’allungata fase di recupero e ha generato ulteriori sfide nel suo percorso di guarigione. Il femore non è stato riallineato come avrebbe dovuto essere, creando una serie di problemi aggiuntivi. Lui stesso ai microfoni di Radio 2 confessa: “Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene.” – continua -“Il femore si sono dimenticati di riallinearlo”.

“Poteva andare peggio”

Nonostante la complessità della sua situazione, Jovanotti mostra un’incredibile positività. Nel corso dell’intervista, ha dichiarato: “Poteva andare peggio, se fosse arrivata macchina nell’altra corsia dove ero finito mi avrebbe investito. E poi in generale tendo a minimizzare quello che mi succede e leggere l’opportunità che mi viene offerta, in questo caso di cui avrei fatto volentieri a meno, di fermarmi, di stare tranquillo, di fare fisioterapia come un bravo e disciplinato ragazzo”.

Il percorso di recupero di Jovanotti sarà lungo e richiederà molti sforzi. lui steso ha spiegato che gli serviranno altri 4-5 mesi di stampelle per recuperare completamente dalla rottura del femore e della clavicola. Inoltre, ha sottolineato il bisogno di mantenere la muscolatura tonica, poiché la sua gamba è ora sensibilmente più corta dell’altra.

Il futuro del tour di Jovanotti

Uno dei grandi interrogativi che si pongono i fan di Jovanotti riguarda quindi il futuro del suo tour nei palazzetti previsto per il prossimo anno. Nonostante il suo innato ottimismo, Jovanotti ammette che la situazione è incerta. Ha dichiarato: “Penso che non ce la faremo, aspetto la lastra a inizio ottobre”. La partenza dl tour nei palazzetti era prevista per febbraio. “Ne avevamo prenotati 40” confessa l’artista italiano.

Queste parole fanno riflettere sulle sfide che l’artista sta affrontando, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista professionale. Guardando il lato positivo, ora il cantante avrà sicuramente l’occasione di passare un po di tempo con la moglie Francesca. Da poco i due hanno festeggiato quindici anni di matrimonio. Infatti non si perde d’animo e in questo momento di fermo confessa che si concentrerà sulla musica e altre sue passioni. “Ho tante cose in testa da metter in ordine, libri da leggere, musica da immaginare”.