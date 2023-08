Mara Venier ai Caraibi, l’incontro con Jovanotti: “Che duo”

Un inedito duo ha fatto capolino su Instagram: Mara Venier ha pubblicato uno scatto sul suo profilo con Jovanotti, ancora in convalescenza dopo l’incidente in bici che l’ha costretto temporaneamente in sedia a rotelle. La conduttrice di Domenica In, in vacanza ai Caraibi, ha deciso di fare una visita all’amico, condividendo con i suoi amati follower il momento della reunion.

Mara Venier, la visita a Jovanotti ai Caraibi

Mara Venier e Jovanotti, un duo inaspettato ai Caraibi: la conduttrice di Domenica In, in vacanza col marito Nicola Carraro nel loro buen retiro a Santo Domingo, ha deciso di fare visita al rapper, ancora in convalescenza dopo l’incidente in bici che l’ha costretto in sedia a rotelle per qualche tempo.

La presentatrice Rai ormai da anni si prende una pausa dal piccolo schermo e dal lavoro trascorrendo la bella stagione ai Caraibi, dove possiede una villa dove ospita tutta la famiglia. E così, sempre attiva sui social, Zia Mara ha deciso di immortalare il momento dell’incontro con l’amico su Instagram, con uno scatto che li ritrae insieme, sorridenti e felici.

“Dajeeee grande Lorenzo“, ha scritto a corredo della foto la conduttrice, incoraggiandolo e sostenendolo in questo momento certamente non facile. Un’istantanea che parla praticamente da sé, e che mostra tutta la gioia di un incontro inaspettato, che ha scaldato il cuore del cantautore.

Di tutta risposta, anche lui ha condiviso la splendida foto, scrivendo: “Ieri zia Mara è passata a trovarmi! Grazie per la collana bellissima e il tuo affetto”. Una dolce sorpresa per Jovanotti, ancora in carrozzella per i postumi dell’operazione subita al femore dopo il grave incidente in bicicletta avvenuto proprio ai Caraibi, dove anche lui era in vacanza con la moglie Francesca Valiani, ospiti di amici.

Jovanotti, come sta dopo l’incidente

Stava facendo uno dei suoi abituali lunghi giri in bicicletta, quando un dosso anti-velocità non segnalato lo ha sbalzato per aria: dalla caduta Jovanotti ne è uscito letteralmente con le ossa rotte, con una frattura scomposta della clavicola e una frattura del femore in tre punti a cui è seguito un intervento chirurgico per l’applicazione di placche in titanio.

“Ho fatto un volo bastardissimo… Mi sa che mi son rotto qualcosa sul bacino visto che non riesco a stare in piedi. Sono volato alla grande”, aveva raccontato subito dopo la caduta. A soccorrerlo la gente del luogo, che ha prontamente chiamato i soccorsi.

Si è trattato di brutta avventura per il rapper, che ancora oggi è bloccato a Santo Domingo per riprendersi dall’operazione prima di poter tornare in Italia in tutta sicurezza. Le condizioni di salute sono ancora precarie (si parla di qualche mese per il recupero completo) ma l’entusiasmo, come sempre, non gli manca.

“Non so quanto ci vorrà – ha spiegato sui social solo qualche giorno fa -. Dopo un intervento così grosso ci sono rischi di trombosi, prima di prendere un aereo c’è bisogno di un po’ di tempo per ristabilire la circolazione senza rischi. Non so quanto ci vorrà, ma si va avanti. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare”.