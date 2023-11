Dopo l’incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo, Jovanotti non si è ancora ripreso totalmente. Mediante il suo profilo su Facebook, ha voluto offrire un aggiornamento sul suo stato di salute, ammettendo di non riuscire ancora a camminare senza stampelle. Sono trascorsi quattro mesi dal terribile incidente, la ripresa c’è stata, ma è ancora lunga, tanto che dovrà operarsi di nuovo. Ma il “Ragazzo Fortunato” più amato del mondo dello spettacolo non ha perso il sorriso, né la forza.

Jovanotti parla delle sue condizioni di salute dopo l’incidente

“Sono quattro mesi dal botto. Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo”, così ha esordito Jovanotti nel lungo video sui social. Il 15 luglio, mentre si trovava ai Caraibi, ha avuto un brutto incidente in bicicletta, dove ha riportato diverse fratture, tra la spalla e il femore.

“Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi. Forse sei mesi. Non lo so. Nessuno lo sa, nemmeno gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni però poi io le smentisco. Tra poco dovrò operarmi di nuovo per togliermi la placca alla clavicola perché mi sta staccando. Rido per non piangere”. Ed è in questa frase che si può notare tutto il grande ottimismo di Jovanotti, che, nonostante tutto, non ha la minima intenzione di mollare né di lasciarsi vincere dagli eventi nefasti che purtroppo possono capitare all’improvviso e scombinare tutti i piani.

L’aggiornamento sul suo futuro professionale

Ci teneva a fare un bollettino anche per parlare del suo futuro professionale. I fan, del resto, non hanno mai smesso di chiedergli aggiornamenti: “Appena mi rimetto, ci vediamo e festeggiamo”. Cosa sta facendo Jovanotti durante la convalescenza? Sta prendendo appunti, sta scrivendo, sta leggendo molto. Insomma, sta nutrendo la mente e – ovviamente – le sue giornate prevedono la fisioterapia.

Non si è nascosto, però, dietro un dito, ammettendo di sentirsi responsabile nei confronti della sua squadra (era stata convocata per suonare per tutto il 2024). “E quindi ho detto: ‘ragazzi mi dispiace, però che dobbiamo fare? Un incidente è un incidente. Grazie al cielo sono musicisti in gamba e quindi troveranno da fare. In questo momento lascio tutto aperto, non prendo nessuna decisione”.

L’incidente a Santo Domingo

Giorni di tranquillità si sono presto trasformati in un incubo a occhi aperti per Jovanotti, che, dopo l’incidente, è stato costretto sulla sedia a rotelle a Santo Domingo. In vacanza ai Caraibi ad agosto 2023, Mara Venier gli ha fatto visita, condividendo uno scatto dolcissimo. Per qualche tempo, è rimasto all’estero, per evitare il rischio trombosi, come spiegato da lui stesso. “Dopo un intervento così grosso ci sono rischi di trombosi, prima di prendere un aereo c’è bisogno di un po’ di tempo per ristabilire la circolazione senza rischi. Non so quanto ci vorrà, ma si va avanti. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare“. Ed è questa la promessa che Jovanotti ha sempre fatto ai suoi fan: il “Ragazzo Fortunato” non ha perso il sorriso, e tornerà presto a far ballare tutti noi.