Fonte: IPA Jovanotti

Jovanotti è da sempre un cantante simbolo di ottimismo, pace e allegria. Anche se l’artista sta passando un periodo complicato, in ogni suo contenuto social non manca mai un tocco di speranza e positività. Anche nel suo ultimo post, condiviso sul suo account Instagram ufficiale, Jovanotti si mostra sorridente, anche se sdraiato su un lettino d’ospedale.

Di recente, infatti, Jovanotti ha dovuto ripetere l‘intervento alla gamba che aveva già subito nel corso dello scorso anno. L’operazione, però, non era andata a buon fine per errori del medico che l’aveva compiuta. Il percorso ospedaliero della star della musica italiana è cominciato dopo un brutto incidente che ha avuto luogo a Santo Domingo.

Jovanotti, il nuovo intervento alla gamba

Jovanotti sta vivendo un difficile decorso medico, dopo una caduta in bicicletta che ha avuto luogo la scorsa estate. Il cantante, all’epoca, si trovava a Santo Domingo e stava visitando in bicicletta le piantagioni di canna da zucchero. Improvvisamente, però, l’artista italiano è rovinato a terra, perché non aveva visto un cordolo che ha, quindi, centrato in pieno. Le conseguenze di questa semplice passeggiata sono state importanti.

Jovanotti, infatti, ha raccontato sui social, subito dopo la caduta, d’essersi rotta la clavicola e il femore in tre punti. Operato subito a Santo Domingo, il cantante ha rivelato, in seguito, che durante l’operazione il medico ha effettuato degli errori e che avrebbe dovuto ripetere l’intervento.

Adesso, il cantante ha raccontato il suo nuovo decorso operatorio: “Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente . Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi”.

Jovanotti, come sta dopo la nuova operazione?

Jovanotti ha subito una brutta disavventura durante il suo ultimo viaggio oltreoceano. Il cantante, infatti, si è rotto il femore durante una gita in bicicletta e la successiva operazione che ha avuto luogo a Santo Domingo, non ha risolto il problema dell’artista italiano. Adesso, però, Jovanotti ha ripetuto l’operazione per riallineare il suo femore a Milano e sui social ha voluto ringraziare tutto lo staff dell’ospedale e il professore che ha effettuato l’intervenuto.

Jovanotti, adesso, è in convalescenza, pronto a recuperare il suo stato di salute e a ritornare a cantare per tutti i suoi ammiratori. In attesa, però, il cantante ha voluto raccontare questo momento particolare sui social. L’artista ha utilizzato il suo proverbiale ottimismo e ha voluto ringraziare tutti quelli che gli sono stati vicini in questi mesi complicati: “Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto GRAZIE!”

Il cantante ha spiegato che, adesso, dovrà sottoporsi a un periodo di fisioterapia, ma, nel frattempo, sta componendo nuovi pezzi per la gioia di tutti i suoi fan: “Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio”.