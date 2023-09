Jovanotti, dolce dedica alla moglie nel giorno più bello

Le parole di Jovanotti hanno fatto (e continuano a fare) da colonna sonora alle storie di migliaia di innamorati italiani. La sua musica è tra le più utilizzate a matrimoni, dediche social e filmini strappalacrime. E, se sul palco è un vero pozzo di romanticismo, anche nella vita vera Lorenzo Cherubini sa il canto suo. Fa sognare la dedica alla moglie nel giorno dell’anniversario.

“Per sempre”: la dedica di Jovanotti alla moglie

Lorenzo Cherubini e Francesca Valiani convolarono a nozze in quel di Cortona, il 6 settembre del 2008. Sono trascorsi esattamente quindici anni, ma la fiamma è viva come il primo giorno. “I love you baby – ha scritto Jovanotti su Instagram – come ogni 6 settembre come ogni giorno forever”, seguono alla dedica una caterva di cuoricini rossi.

A completare il dolce regalo social, uno scatto dal giorno del matrimonio, che ritrae il cantante – con un buffo paio di occhiali da sole a forma di cuore, perché puoi togliere un uomo dal palcoscenico ma non puoi ecc… – felice e sorridente mentre stringe a sé l’emozionatissima e altrettanto sorridente neosposa Francesca Valiani. Accanto alla radiosa coppia, la loro figlia, la piccola Teresa che in quel magico giorno suonò il violino, sfoggiando il talento musicale ereditato dal papà.

Lorenzo e Francesca, insieme da sempre, non senza difficoltà

Quello tra Lorenzo Cherubini e Francesca Valiani – fotografa lontana dal mondo dello spettacolo – è un amore lungo una vita. Entrambi originari di Cortona, nella provincia toscana di Arezzo, i due si conoscono fin da ragazzini: lei era tra le più care amiche di Anna, sorella del cantante. “Avevo 14 anni – ha raccontato tempo fa Valiani – lui faceva il dj in un locale a Cortona e mi regalò il biglietto per una serata in quella discoteca, i miei ovviamente non mi permisero di andare, ma quel biglietto, non so esattamente per quale motivo, lo conservai con cura nel mio portafoglio per anni”.

La stessa cura che Francesca e Lorenzo hanno messo nel preservare e proteggere il sentimento che li unisce. Ufficialmente insieme dal 1994, con l’arrivo di Teresa nel 1998, la coppia è riuscita a superare anche i momenti più difficili, compreso il tradimento. Dopo la dolorosa scoperta della relazione extraconiugale della moglie (spiattellata senza riserbo sui giornali di gossip) il cantante ha dichiarato: “Mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi”. E una volta ripresisi, non si sono più lasciati.

Tutte le canzoni che Jovanotti ha dedicato alla moglie

Tornado alla dolce dedica di Jovanotti in occasione dell’anniversario, si notano numerosi hashtag a tema musicale: #ate, #comemusica, #bellacomeunamattina. Sono chiari riferimenti ad alcuni dei brani più popolari della popstar, ispirati e dedicati proprio alla moglie Francesca. È lei la ragazza “bella come una mattina di acqua cristallina” cantata nel successo degli anni ’90 Bella.

Sempre lei la Ragazza Magica che “trasforma un pomeriggio in un capolavoro” e quella che tanto lo sa che “ritorno da te, senza tante parole ma con in un mano un raggio di sole”. E poi c’è la più apprezzata, quella che tutte sognano di sentirsi intonare dall’amato, A te, “a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più”. Lunga vita a quest’amore in grado di sfornare una hit dopo l’altra.