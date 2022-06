Jovanotti, la figlia Teresa dopo la malattia: “La mia cura in un fumetto”

Fonte: IPA Jovanotti con la figlia Teresa Cherubini

La cura raccontata in un fumetto. È questa l’idea che ha spinto il nuovo progetto di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, che sta diventando pian piano un’affermata fumettista e illustratrice. La ragazza nel 2021, attraverso il suo profilo Instagram, aveva svelato la lunga lotta contro un’aggressiva forma di tumore, il linfoma di Hodgkin, dal quale oggi è guarita.

Teresa Cherubini: “Racconto la mia malattia in un fumetto”

La figlia di Jovanotti, Teresa Cherubini, che ha affrontato e sconfitto il linfoma di Hodgkin, in collaborazione con Casa Oz, ha creato un fumetto per raccontare la malattia e la cura. I testi sono a cura del regista Marco Ponti e il risultato è La quotidianità che cura. Il fumetto ha come protagonisti proprio i ragazzi e i bambini ospiti della Onlus torinese, che da 15 anni assiste le famiglie dei malati.

Teresa, mettendoci anche un po’ della sua esperienza personale, ha voluto raccontare come siano stati i gesti di tutti i giorni, la normalità, ad aiutarla nei momenti difficili.

“Mi sono concentrata sull’idea di comunità, gioia e spensieratezza – ha spiegato la figlia di Lorenzo – perché la cosa più importante di Casa Oz è che trasmette l’idea che la malattia non deve essere una limitazione. Nel percorso di cura è fondamentale avere le cose che rappresentano la normalità e trovare un tuo tipo di normalità nel nuovo mondo in cui ti trovi è possibile, ed è quello che fa Casa Oz”.

“Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro” aveva già dichiarato in passato la Cherubini, che con questo progetto spera anche di essere di compagnia a chi, come lei, ha affrontato o sta affrontando questa battaglia.

Il tumore che ha colpito Teresa Cherubini

A gennaio 2021 la figlia di Jovanotti ha deciso di raccontare sui social il male contro il quale stava lottando. La famiglia, sempre rimasta lontana dai riflettori, è stata invasa da un mare di affetto dopo le dichiarazioni della ragazza.

“Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine” ha scritto Teresa Cherubini, accompagnando il testo a delle sue foto senza capelli. “Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare.”

Teresa ha combattuto con coraggio contro il cancro, affrontando tutte le cure necessarie: “In questi ultimi mesi ho fatto 6 cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio.”

Una battaglia vinta, ma che la costringerà per i prossimi due anni a sottoporsi sempre a nuovi controlli: “Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita.”

Orgoglio di papà Lorenzo e mamma Francesca, Teresa è pronta a iniziare una nuova fase della sua vita.