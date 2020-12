A casa di Adriana Volpe ricca di stile e gusto

editato in: da

La conduttrice televisiva Adriana Volpe vive in una bellissima casa a Milano, ricca di stile come si può intuire dalle tante immagini che la bella e brava showgirl pubblica sui suoi profili social.

Una casa con carattere e arredata con gusto, aspetti che emergono già dalla scelta dei colori che sono stati utilizzati, infatti ogni zona dell’abitazione è caratterizzata da tinte ben precise per le pareti.

Per la zona notte sono stati preferiti i toni grigio – azzurri con un armadio in nuance, a completare l’ambiente una credenza in legno chiaro sulla quale fanno bella mostra di sé diverse foto. La stanza è arricchita da un grande lampadario, mentre alle pareti sono appesi quadri in bianco e nero. Il letto invece ha una testiera trapuntata total white.

La zona giorno invece è caratterizzata da un colore differente per le pareti, che sono color crema e impreziosite con applique di design. In questa parte della casa è presente un divano color cioccolato e dal carattere vintage alle cui spalle vi è una bella pianta. I pavimenti sono in parquet alternato a marmo con modanature marmoree grigie.

La zona esterna dell’abitazione è arricchita da un ampio terrazzo con la pavimentazione a mosaico e alcuni vasi con piante da frutto, anche qui vi è un salottino che è stato posizionato in un’ampia zona coperta e racchiusa da vetro e acciaio.

La cucina di Adriana Volpe è attrezzata con vetrinette illuminate, mentre il tavolo da pranzo è in cristallo circondato da sedie imbottite e ricoperte di bianco. A fare da contorno elementi metallici e un carrello portavivande in vetro e acciaio.

Anche l’ingresso mostra carattere e stile con elementi in pietra e si intuisce anche la presenza di una grande specchiera per regalare un senso di maggiore ampiezza all’ambiente ma anche per dare un ultimo sguardo al proprio stile prima di uscire di casa. L’abitazione della showgirl è stata arredata con grande gusto ed eleganza. Adriana Volpe al momento è impegnata con lo show Ogni Mattina con cui va in onda su Tv8 ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.50 e per qualche giorno ha anche condotto da casa la trasmissione.