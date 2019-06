Relazione a distanza: come mantenere viva la passione

editato in: da

A chilometri di distanza, una relazione può essere intrigante e maliziosa, l’importante è tenere viva la passione.

Se l’amore non vincesse su tutto, non sarebbe decantato da poeti e scrittori di tutto il mondo. Infondo lo sappiamo, un sentimento forte supera qualsiasi ostacolo, anche quello della distanza.

La difficoltà, in questo caso, sembrerebbe l’impossibilità di avere accanto il proprio partner ogni qualvolta lo si voglia vedere, ascoltare o toccare.

Ma questo, può essere davvero un problema?

Secondo uno studio condotto dalla Queen’s University, in Canada, la distanza, apporta numerosi benefici alla coppia: comunicazione efficace, aumento del desiderio sessuale e una vita intima soddisfacente.

C’è solo un piccolo accorgimento da seguire: giocare con la seduzione per tenere accesa la fiamma della passione che altrimenti, la distanza potrebbe spegnere. Anche se il partner si trova lontano chilometri, occorre sfruttare i periodi di assenza per accendere il desiderio, con leggerezza e anche un po’ d’astuzia.

Questi rapporti, hanno il vantaggio di una comunicazione più costante durante la giornata: messaggini, note vocali e lunghe telefonate della buonanotte. Si può approfittare, proprio del contatto via smartphone per giocare, immaginare e programmare, intense ore di passione al prossimo incontro.

La parola d’ordine è: sorpresa. Siate imprevedibili per il vostro partner: inviategli una foto in lingerie fuori orario, o una nota vocale seducente dove esprimete il desiderio di volerlo con voi, oppure, prenotate una giornata in spa per il prossimo incontro e invitatelo a trascorrere momenti di coccole e relax. Sentirti desiderati e al centro delle attenzioni è molto gratificante per gli uomini e questa mossa, renderà il vostro prossimo incontro scoppiettante.

In una relazione a distanza è importante mantenere la leggerezza. Le gelosie e le paranoie, devono essere messe da parte, le scenate non aiutano, anzi, potrebbero creare distacchi emotivi che non fanno bene alla coppia.

Per mantenere viva la passione, anche a distanza di centinaia di chilometri, è importante non appesantire il rapporto. Il gioco e la leggerezza, sono in questo caso il ‘mix and match’ perfetto per fare si che le cose durino.

Non dimentichiamo inoltre, che tra i vantaggi di una storia a distanza c’è la libertà: concedetela al vostro partner e a voi stesse. Il bello di una relazione a distanza è proprio quello di potersi prendere dei momenti di respiro, per se stessi, e essere seducentemente al top il giorno che incontrerete il vostro lui: ogni volta sembrerà la prima.

Se poi la mancanza si fa sentire, giocate ancora una volta la carta della sorpresa. Organizzate un incontro a metà strada o una fuga romantica, mettete nel trolley la lingerie più sensuale che avete e preparatevi a trascorrere un weekend di fuoco: la passione esploderà ancora.