Charlotte Casiraghi e il fidanzato Nicolas Mathieu

Dopo il divorzio da Dimitri Rassam nel gennaio 2024, Charlotte Casiraghi ha iniziato a frequentare lo scrittore Nicolas Mathieu. I due si sarebbero conosciuti prima che la figlia di Carolina di Monaco lasciasse il marito, per questo si vocifera che il nuovo amore sia la causa della separazione. Dopo oltre un anno, Mathieu è stato avvistato per la prima volta nel Principato con Charlotte in occasione del GP do F1.