Beyoncé derubata dai ladri, il valore della refurtiva è da capogiro

editato in: da

Grammy Awards, il trionfo delle donne. E Dua Lipa lascia senza fiato

La notizia sta rimbalzando su tutte le testate americane e a darne notizia per prima è stata Tmz: Beyoncé ha subito un furto dalla cifra stellare. I ladri sarebbero riusciti ad introdursi all’interno di alcuni magazzini dell’artista, trafugando beni di altissimo valore. Adesso si stimano i danni, mentre le autorità oltreoceano sono già alla ricerca dei colpevoli.

I banditi avrebbero fatto irruzione nei magazzini affittati a Los Angeles dalla Parkwood Entertainment, compagnia di proprietà di Beyoncé. All’interno sono custoditi cimeli e oggetti personali della cantante. Il bottino sottratto all’artista sarebbe da capogiro e si aggirerebbe intorno al milione di dollari: tra i beni portati via anche vestiti e accessori di lusso. I ladri avrebbero fatto irruzione per ben due volte di seguito in tre dei depositi della cantante.

Beyoncé è solo l’ultima star in ordine cronologico ad aver subito un furto: recentemente dei ladri avrebbero saccheggiato un deposito di un’altra star internazionale, Miley Cyrus. Anche nel suo caso sarebbero stati trafugati abiti e beni personali di grande valore. Ora le autorità cercano una connessione tra i colpi per capire se dietro i furti si nasconde la stessa banda di ladri professionisti.

Solo pochi giorni fa Beyoncè ha festeggiato un grande traguardo artistico, trionfando all’edizione numero 63 dei Grammy Awards e portando a casa ben 4 statuette. La cantante è entrata di diritto nell’olimpo dei più grandi del mondo conquistando il record di artista donna più premiata nella storia dei Grammy: in tutto ha vinto 28 premi e considerando la sua età ha tutto il tempo di vincerne ancora.

Classe 1981, Beyoncé ha 39 anni e alle spalle una carriera già leggendaria: è presente sulla scena musicale dal 1997, prima in gruppo con le mitiche Destiny’s Child (con le quali ha venduto qualcosa come 60 milioni di dischi), poi come solista dal 2003 in poi, sfondando abbondantemente il tetto dei 100 milioni di dischi venduti.

Nella sua vita non solo musica ma anche una carriera da attrice e una famiglia costruita insieme a Jay-Z: i due si sono sposati nel 2008 e sono genitori di Blue Ivy (nata nel 2012) e i gemelli Rumi e Sir (nati nel 2017). Ora la polizia impegnata a fare luce sul furto milionario tenterà di trovare i colpevoli, con la speranza di recuperare i beni sottratti alla cantante.