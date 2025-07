Beyoncé vittima di furto, rubata anche musica inedita

IPA Beyoncé è stata derubata

Nel pieno di una delle tappe più attese del suo tour estivo, Beyoncé è stata vittima di uno spiacevole episodio. La star internazionale è stata derubata ad Atlanta, a qualche giorno dalla data della sua residency al Mercedes-Benz Stadium.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero sottratto non solo oggetti personali, ma anche file importantissimi e riservati legati al tour che la vede impegnata da mesi: il Cowboy Carter.

Beyoncé derubata ad Atlanta

Succede anche alle star più protette e inaccessibili del mondo. Un’auto parcheggiata, un attimo di distrazione, e due valigie svanite nel nulla. È quello che è accaduto a Beyoncé che, a poche ore dall’inizio dei suoi concerti al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, è stata vittima di un furto tutt’altro che leggero.

L’irruzione non ha coinvolto direttamente la cantante, ma due membri del suo team creativo. A raccontare l’accaduto alla polizia sono stati Christopher Grant, coreografo, e Diandre Blue, ballerina del tour Cowboy Carter.

Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano lasciato la loro auto a noleggio, una Jeep Wagoneer nera, in un parcheggio coperto del Krog Street Market intorno alle 20:09. Al loro ritorno, il finestrino posteriore era distrutto e due valigie erano scomparse.

Dentro, però, non c’erano solo effetti personali. Oltre a occhiali da sole firmati, computer portatili e un paio di cuffie, i ladri sarebbero riusciti a sottrarre anche materiale artistico esclusivo e delicatissimo: chiavette USB con musica inedita, filmati delle future performance e documenti riservati con scalette passate e in preparazione.

Le indagini sono attualmente in corso. Secondo Channel 2 di Atlanta, la polizia ha attivato anche il servizio “Trova il mio” collegato alle cuffie rubate, che avrebbero restituito la posizione di un potenziale sospettato, di cui però non è stato ancora reso noto il nome. Inoltre, alcune telecamere avrebbero registrato le immagini del momento del furto.

Beyoncé torna sul palco col tour Cowboy Carter

Nonostante l’incidente, Beyoncé è regolarmente salita sul palco del Mercedes-Benz Stadium per il debutto della sua residency ad Atlanta: la prima di quattro date, avvenute il 10, 11 e 13 luglio, che hanno visto una delle cantanti più amate scatenarsi dopo la vittoria del Grammy per l’Album dell’anno.

Il suo tour Cowboy Carter è uno dei progetti più ambiziosi e personali della popstar, costruito con una cura quasi maniacale nei dettagli: coreografie, costumi, setlist e visual iconici, che rendono ogni tappa un vero spettacolo e le permettono sempre di rinnovarsi.

IPA

Ogni serata del tour ha riservato grandi sorprese per il pubblico, come la presenza sul palco di Jay-Z e di sua figlia Blue Ivy, momenti che hanno emozionato e fatto discutere fan e media.

E il furto subito dal team non ha rallentato il ritmo della cantate: non ha voluto commentare l’accaduto nonostante le domande dei fan sui social, ma ha portato avanti con energia la residency ad Atlanta e ora si prepara a volare a Los Angeles per due tappe consecutive, pronta a incantare ancora una volta i suoi fan. La speranza è che, grazie alle indagini, la refurtiva venga ritrovata.