Morto il padre di Piero Pelù, l’addio a Giovanni a 98 anni: il messaggio commovente

Si è spento a 98 anni Giovanni, padre di Piero Pelù. La notizia è arrivata in modo discreto perché è stato lo stesso artista a comunicarla attraverso Instagram, condividendo una fotografia che li ritrae insieme, sorridenti, a testimonianza di un legame che è durato una vita intera.

Lutto per Piero Pelù, l’addio a papà Giovanni

Nel messaggio di addio, Piero Pelù ha scelto le parole più belle per ricordarlo. “Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio“, ha scritto sui suoi canali social, dove di rado condivide notizie che riguardano la sua vita privata. Malgrado il successo, infatti, lo conosciamo per essere particolarmente riservato.

Giovanni Pelù apparteneva a una generazione segnata dalla guerra. In più occasioni, il cantante aveva raccontato il contesto familiare in cui era cresciuto, ricordando come entrambi i genitori avessero vissuto gli anni del conflitto mondiale. Un’esperienza che aveva lasciato tracce anche nel quotidiano: la madre, ad esempio, soffriva ancora di claustrofobia a causa dei rifugi antiaerei. Eppure, nonostante un passato così duro, i due erano riusciti a costruire ciò che Pelù stesso aveva definito come “la famiglia borghese perfetta“: una casa a Firenze, una al mare, le vacanze, gli amici, una normalità solida conquistata con fatica.

Nel parlare dei suoi genitori, Pelù aveva usato un termine affettuoso e significativo: “highlander”. Un modo, il suo, per sottolinearne la resistenza, la forza di attraversare il tempo e le difficoltà senza spezzarsi. Giovanni, di professione tecnico radiologo, aveva affrontato negli ultimi anni anche la convivenza con l’Alzheimer, una malattia che il figlio non aveva mai raccontato con toni pietistici, ma con grande tenerezza. Tra i ricordi più intimi, Pelù aveva citato quei rari momenti di lucidità che sapevano sorprendere: come quando, rivedendolo, il padre lo aveva salutato chiamandolo “il diavolo gigante“, un’espressione ironica e affettuosa, perfettamente in linea con l’identità fuori dagli schemi del figlio.

Il legame di Piero Pelù con il padre Giovanni

Non è stato sempre semplice, del resto, per due genitori cresciuti in un contesto così tradizionale accettare un figlio rockettaro, ribelle e lontano dalle aspettative comuni. Pelù non lo ha mai nascosto, ammettendo che la sua scelta di vita era stata vissuta con grande difficoltà, soprattutto dalla madre, anche dopo il successo. Un conflitto generazionale reale, mai edulcorato, che però non ha impedito il mantenimento di un legame profondo.

Con la scomparsa di Giovanni Pelù si chiude un capitolo importante della vita del cantante. Di recente, il leader dei Litfiba aveva raccontato di essersi separato dalla moglie Gianna Fratta: “Ciao a chiunque sia interessato a cose mie personali (spero nessuno in realtà). Scrivo queste poche righe perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me. Per evitare quindi che notizie false o tendenziose possano girare sconsideratamente sul mio conto, vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita”, aveva scritto sul suo Instagram.