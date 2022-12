Oroscopo della moda: i trend del nuovo anno per ogni segno zodiacale

Fonte: Getty Images Oroscopo della moda

Il nuovo anno è alle porte: cosa ci aspetta in termini di tendenze moda per il 2023? Ecco una previsione a seconda del tuo segno zodiacale… dimmi di che segno sei e ti dirò il tuo capo trendy dell’anno!

Indice Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Ariete

Le ragazze Ariete sono decise e determinate: mai mettersi tra un’Ariete e il suo obiettivo! Se sei un’ariete, il capo per te è un bel blazer: aggiunge quel tocco mannish super cool che ti darà la grinta per affrontare e vincere qualsiasi sfida!

Toro

Se sei una ragazza Toro probabilmente sei testarda e volitiva: sai dove vuoi andare e come arrivarci! Anche per te quindi il capo trend sarà quello che ti permetterà di correre verso i tuoi obiettivi in modo comodo e disinvolto: i pantaloni culotte! Al posto di quelli dal taglio più asciutto, i pantaculotte ti permettono di essere comoda, ma di non rinunciare allo stile. In più, sono versatili e adatti a tutte le fisicità!

Gemelli

Nelle ragazze Gemelli convivono due anime: quella sognatrice e romantica, tutta cuore, e quella ben piantata per terra, che affronta ogni situazione con la testa. Quale capo può coniugare queste due anime? Uno, il principe del guardaroba: i jeans! Se sei una ragazza gemelli, i jeans sono il tuo capo trend non solo per quest’anno, ma per sempre! Abbinabili con tutto, adattabili a qualunque circostanza, i jeans sono il tuo pezzo passe partout!

Cancro

Le ragazze Cancro hanno bisogno di essere comode e pratiche per essere felici: quale capo allora può essere più in trend per loro della tuta? Da portare ovviamente con grinta e stile, con le sneakers chunky o con i kombat boots d’ordinanza, berretto di lana e cappotto teddy: comodità non significa sciatteria, ma un modo easy di vivere la vita!

Leone

Se sei una ragazza Leone, la tua creatività è scoppiettante: per te andranno bene capi colorati, luminosi, che ti facciano sentire bene quando li indossi. Per il 2023, il tuo capo invernale sarà un cappotto coloratissimo! Da indossare con i jeans, ma anche con un abito lungo o corto, o perfino sopra alla tuta: insomma, per portarlo dai libero sfogo alla tua fantasia!

Vergine

Le ragazze nate sotto la Vergine sono delle sognatrici: il loro mondo è genuino e naïf e soprattutto è tutto loro! Qual è il capo per te se sei una ragazza del segno della Vergine? L’abito lungo, dal taglio romantico e chic! Puoi portarlo con un paio di anfibi o di kombat boots, per renderlo più grintoso, e aggiungerci un cappotto oversize o un chiodo in pelle.

Bilancia

Se sei una ragazza Bilancia sei precisa e attenta, anche alle piccole cose: tutto deve essere in ordine! Il capo perfetto per te, se sei Bilancia, è la camicia bianca: versatile, comoda, da indossare con tutto: jeans, capi in fantasia, gonne, pantaloni, cappotti over… e da portare stirata, perfetta e precisetta, come sei tu!

Scorpione

Le ragazze Scorpione pungono! Il loro stile è grintoso e attivo, sono volitive e determinate. Se sei una Scorpioncina, il tuo capo trendy per il 2023 sono senza dubbio i Kombat boots o gli anfibi: pratici, comodi e adatti a tutte le tue avventure!

Sagittario

Se sei Sagittario hai ben chiaro il tuo obiettivo, ma ti piace l’idea di raggiungerlo senza fretta, un po’ alla volta: per fare questo il tuo stile è semplice, ma sempre adeguato al contesto. Il capo trend per te è il foulard: aggiunge quel tocco di raffinatezza e colore che rende unico il tuo look!

Capricorno

Le Capricorno sono forti e testarde: quello che vogliono ottengono! Il capo perfetto per il loro carattere volitivo è il chiodo: grintoso, strong e forte come sei tu! Abbinalo con i jeans, ma anche sopra ad un abito svolazzante per far vedere la tua personalità!

Acquario

Le ragazze Acquario sono attive e fantasiose: per loro la creatività è una ragione di vita! Se sei un’Acquario, nel tuo guardaroba dell’inverno 2023 non potrà mancare un maglione in fantasia. Ti raccomando: sceglilo in fibra naturale, come la lana, il cachemire, il mohair, l’angora ed evita tutto quello che è sintetico come l’acrilico o il poliestere.

Pesci

Le ragazze Pesci sono attente all’ambiente e all’ecologia: il capo perfetto per te se sei una Pesciolina quindi sarà un capo ecologico, magari second hand! Il materiale in cui sarà realizzato sarà naturale, magari rigenerata, da taglio semplice ed eterno come il tuo amore per il pianeta! Un esempio? Un bel cappotto in lana rigenerata: caldo, basic ed evergreen!