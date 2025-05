Re Carlo e Camilla svelano i nuovi ritratti. I commenti spietati

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla hanno svelato i loro nuovi ritratti, dipinti per celebrare il secondo anniversario della loro incoronazione. Ma non tutti i commenti sono stati lusinghieri, anche in considerazione delle recenti vicende che hanno coinvolto il Sovrano e suo figlio Harry. Al solito non sono mancate le contestazioni.

Re Carlo e Camilla, i nuovi ritratti

Carlo e Camilla hanno quindi rivelato al mondo i loro nuovi ritratti, con una breve cerimonia nella Sala Centrale della National Gallery di Londra il 6 maggio, in occasione del secondo anniversario della loro incoronazione.

Il dipinto di Carlo è stato realizzato da Peter Kuhfeld, artista che conosce da decenni e che ha avuto modo di immortalare non solo il Sovrano ma anche i suoi figli, William e Harry.

Nel ritratto Carlo indossa la veste di Stato che portava mentre entrava nell’Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione. In piedi accanto alla Corona Imperiale, il Re è raffigurato con la sua uniforme della marina (Abito da Cerimonia Numero 1) adornata da medaglie e decorazioni. Il ritratto è stato eseguito nella Sala del Trono di St. James’s Palace.

Invece, il ritratto di Camilla è stato dipinto da Paul S. Benney. La Regina indossa l’abito della incoronazione, disegnato da Bruce Oldfield. Realizzato in seta color avorio, presenta ricami floreali in argento e oro, a simboleggiare l’amore della coppia per la natura.

Nel ritratto è presente la tunica di Camilla, insieme alla sua corona, formalmente nota come corona della Regina Maria, poiché originariamente creata per la sua incoronazione nel 1911.

Kuhfeld ha rivelato di aver impiegato un anno per la realizzazione del ritratto del Re. La sua collaborazione con Carlo è di lunga data. La prima commissione che gli venne data dal Palazzo, furono i ritratti di William e Harry. “In seguito ho accompagnato Carlo in molti dei suoi tour all’estero (come artista). Quando è diventato Re nel 2022, sono stato felice e onorato di ricevere l’incarico di dipingere il suo Ritratto di Stato ufficiale dell’Incoronazione”, ha detto Kuhfeld.

“Ho cercato di realizzare un dipinto che fosse al tempo stesso umano e regale, proseguendo la tradizione della ritrattistica reale”, ha continuato. “Sua Maestà ha dedicato il suo tempo a me con la sua consueta cortesia e attenzione ai dettagli, e abbiamo discusso alcuni aspetti del dipinto”.

Carlo e Camilla, i ritratti contestati

Come era accaduto per il dipinto eseguito da Jonathan Yeo, anche questo ritratto di Carlo è stato contestato. Ma in questo caso ad essere prese di mira non sono le capacità dell’artista, ma il Re e la Regina.

Carlo e Camilla hanno svelato insieme i loro ritratti, tirando contemporaneamente la cordicella che ha fatto cadere il panno rosso che li copriva. Il momento è stato immortalato in un video condiviso sul profilo Instagram dei Sovrani, dove i commenti sono stati spietati.

Si legge infatti: “Carlo è un padre e un nonno scansafatiche. Fai gli auguri di buon compleanno a tuo nipote invece di queste sciocchezze”. E ancora: “Lei non è la Regina. Carlo è andato contro la volontà di sua madre. Vorrei che la vera Regina non cambiasse mai idea sul fatto che Carlo non sarebbe più Re. William e Kate saranno presto lì. Grazie al Signore!”.

Ma non mancano gli apprezzamenti: “Dio salvi il Re e la Regina per sempre ❤️”; “Lei è la Regina per la sua affidabilità e per il vero amore che c’è tra lei e il Re: è al suo fianco ogni giorno e in ogni situazione, quindi anche fianco a fianco nei loro ritratti 👍🏻🥰”.