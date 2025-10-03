Campi di Zucche mania: la storia e dove trovarli in Italia!

iStock

Halloween è una delle feste più amate dai nostri bambini e della nostre bambine, complici decorazioni spaventose, costumi divertenti e campi di zucca affascinanti dai tanti laboratori. Da qualche anno, neanche il tempo di far sbiadire l’abbronzatura, le zucche, in tutte le versioni, la fanno da padrone. Fra le zucche da intagliare, quelle acquistate per arricchire manicaretti dolci e salati (sempre rigorosamente a tema), sino a quelle che popolano i campi ed i villaggi di Halloween, tutto il mese di ottobre è dedicato ad una festa sempre più amata.

I campi di zucca per i piccoli: cosa sono, le origini

I campi di zucca, noti come Pumpkin Patch, non nascono come attrazione americana ma da una tradizione celtica irlandese e scozzese. Al posto delle zucche non edibili, che oggi conosciamo ed usiamo per Halloween, c’erano le rape. Le rape venivano intagliate per allontanare gli spiriti maligni. Una volta in America, gli irlandesi preferirono sostituire le zucche alle rape, in quanto le prime, ben più grandi, erano più facili da intagliare e decorare. In Nord America, le zucche erano particolarmente diffuse e grandi, per cui divennero presto sia simbolo del raccolto che del famoso e caratteristico giorno del ringraziamento, Thanksgiving e della stagione autunnale. Ed è con l’arrivo dell’autunno e, lentamente, del periodo di Halloween che, in America ma non solo, la zucca in tutte le sue varianti ed usi è protagonista delle nostre giornate. Così si sono diffusi i campi di zucca così come oggi li conosciamo, simbolo commerciale, sicuramente dal gran fascino, amplificato con l’arrivo dei social. I Pumpkin Patch da semplici campi agricoli sono diventati parchi tematici stagionali, dai tanti laboratori, mercatini, aree food e fattorie degli animali.

Abituati a vedere campi popolati da zucche giganti nei film e nelle serie americane, in Italia, non abbiamo voluto rinunciare alla magia palpabile anche attraverso lo schermo, per cui alcuni agriturismi e campi agricoli, per tutto il mese di ottobre vengono trasformati nei tradizionali Pumpkin Patch. Senza dover attendere la notte del 31 ottobre, bambine e bambini con le loro famiglie, possono immergersi in queste aree allestite in mezzo alla natura, intrattenendosi in molti modi, diversi a seconda l’età. Ci sono i villaggi delle zucche, dove si può mangiare un boccone a tema, in un contesto autunnale davvero magico; in altri i bambini possono scegliersi la propria zucca da intagliare e decorare, che poi verrà portata a casa; in altri sempre i più piccoli vengono intrattenuti in laboratori e giochi dedicati ma anche con le fattorie degli animali.

C’è da ricordare che non sono solo le famiglie con i bambini piccoli ad essere attratte da questi villaggi di Halloween ma ci sono sempre più giovani amanti dell’autunno, complice l’effetto glam ed assai instragrammabile che li ha resi molto attrattivi.

Quasi tutti i campi di zucca, compresi quelle da noi consigliati qui, prevedono varie fasce di ingresso e di prezzo, con biglietti differenti in in base ai servizi inclusi, come anche gratuità o riduzioni per i più piccolini. Inoltre, quasi sempre i biglietti sono da acquistare su internet, prima dell’arrivo in loco, mentre sono previste policy diverse sia sull’accesso degli animali domestici che sulle alternative o rimborsi in caso di maltempo. Consigliamo di verificare con attenzione questi dettagli, per una visita più piacevole e senza intoppi.

Il Villaggio della Zucca di Favria

Dal 5 ottobre al 2 novembre, per chi si trova in Piemonte, è il momento di immergersi in un campo di circa 50.000 zucche dalle tante forme. Non solo le più tradizionali attività dalla pittura all’intaglio della zucca, qui è presente anche la fattoria con gli animali, in un contesto scenografico immerso nella natura che rende questo villaggio perfetto anche sotto l’aspetto educativo. Tra le attività previste: percorso nel castello e nel labirinto, il paesino degli spaventapasseri, la zucca gigante. Tante prelibatezze autunnali, da mangiare sul posto o da portare via.

Il Ranch a Varese

Più precisamente ad Olgiate Olonona, dal all’1 ottobre al 2 novembre, non solo zucche ma anche soffice piscina di mais in cui tuffarsi, animali ed una fattoria di paglia, inoltre una pista di gommoni, per provare il brivido della velocità in tutta sicurezza. Il calendario è fitto di brividi e divertimento con animazioni a tema super eroi, Elsa, a Willy Wonka e l’immancabile Mercoledì della famiglia Addams.

L’Orto delle Zucche in Toscana

A Matassino, in provincia di Firenze, tutti i week end di ottobre, il primo ed il due novembre, il Pumpkin Patch in stile americano, oltre ai laboratori di zucca, aspetta i tutti i bambini e le bambine per offrirgli l’atmosfera unica della casetta della strega ma anche per coccolare e dare da mangiare agli animali. E, per sentirsi davvero in un film a stelle e strisce, non può mancare una fetta di torta autunnale ed una tipica Pumpkin Spice Latte.

La Fattoria della Zucca a Roma

Da fine settembre al 2 novembre a Prima Porta (Roma), uno splendido parco a tema aspetta tutti i piccoli e le piccole che non vogliono limitarsi a passeggiare in un contesto magico. Qui, alla Fattoria della Zucca ci sono: percorsi avventura, area giochi, spettacoli e laboratori, trucca bimbi e anche battesimi della sella, Un’occasione unica per passare del tempo in mezzo alla natura, con tutta la famiglia. Dai laboratori di pittura sulla zucca a quelli di intaglio, alle attività creative per creare decorazioni autunnali tutto è distinto e declinato per età (non solo per i bambini).

La Vallata delle Zucche nel Parco Nazionale del Pollino

In Calabria, in un contesto unico, a Saracena, in provincia di Cosenza, tutti i sabati e le domeniche di ottobre sino al 9 novembre, trucca bimbi, intaglio, laboratori di pittura aspettano i bambini e le loro famiglie in un luogo particolarmente suggestivo, grazie al contesto naturale, con oltre 25 varietà di zucche, 125 ulivi centenari ed 8000 zucche coltivate.