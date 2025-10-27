Meghan e Harry tra le zucche con Archie e Lilibet: un weekend sereno ma con grande attenzione al look (per lei)

IPA Meghan Markle e Harry tra le zucche in famiglia

Halloween è dietro l’angolo e anche Harry e Meghan si preparano per l’atteso giorno. La coppia ha trascorso un weekend di puro relax, tra zucche e sorrisi, ma anche un bel po’ di stile. Un video su Instagram ha mostrato Markle in un campo di zucche nei pressi dell’ormai celebre casa di Montecito.

Al suo fianco Harry e i figli Archie e Lilibet, impegnati a scegliere le zucche perfette in vista di Halloween. Uno squarcio di normale quotidianità, che la Duchessa del Sussex ha voluto vivere con leggere ma, nonostante tutto, senza rinunciare al suo inconfondibile tocco d’eleganza.

Look casual ma curato

Per quest’occasione in famiglia, Meghan Marle ha scelto un outfit dal valore complessivo di 1.600 dollari. Una somma perfettamente in linea con il suo stile rilassato ma costantemente impeccabile. Scendiamo nel dettaglio, indicando come abbia scelto di indossare una giacca imbottita marrone, firmata Anine Bing, dal valore di 400 dollari.

Un capo già apprezzato in precedenza, durante il Fortune’s Most Powerful Women a Washington. Ha poi scelto dei jeans neri skinny con un paio di stivali da equitazione in pelle nera, firmati CO Leather, dal prezzo di 1.195 dollari. Fronte trucco e acconciatura, infine, capelli raccolti in una coda bassa e make-up naturale.

Cosa dire invece di Harry. Look decisamente più semplice e meno ricercato, con jeans, felpa e cappellino da baseball. Outfit tipico da giornata in famiglia. Come al solito, il secondogenito di Carlo, a differenza del padre, non tiene particolarmente alla moda. Molto più importante essere ben comodo per una passeggiata mano nella mano tra le file di zucche al Lane Farms di Santa Barbara.

Tenerezza in famigli

Dopo tante indiscrezioni sul rapporto di coppia tra Harry e Meghan, i due si sono mostrati decisamente in sintonia con i loro bambini. Nel video li abbiamo visti osservare i figli mentre corrono tra le zucche, divertendosi poi nel labirinto di mais.

A unirsi al gruppo anche Doria Ragland, madre di Meghan, e l’amico di lunga data Markus Anderson, per una sessione di intaglio delle zucche. Harry, secondo quanto mostrato, si è cimentato con abilità nella realizzazione di una lanterna di Halloween.

Nella didascalia del video, Meghan ha scritto semplicemente “Happy Sunday”, accompagnando il messaggio con una zucca e un cuore. Come sempre, i commenti sono stati disattivati e il numero dei like nascosto: una scelta che riflette la volontà dei Sussex di proteggere la loro privacy e quella dei figli.

Per alcuni, però, tutto questo è parte di un lento ritorno sotto i riflettori da parte di Meghan. La sovraesposizione passata l’ha danneggiata non poco, ma ora sembra pronta a reinventarsi. Nuovo progetto imprenditoriale, o così si presume, pronto al lancio nella giornata del 28 ottobre. In un breve video, infatti, aveva scritto “save the date”.

Che si tratti di alcolici o cosmetici, o magari tutt’altro, la Duchessa sta costruendo con cura l sua nuova immagine di donna indipendente e imprenditrice. Nel frattempo, tra un summit e un evento glamour, trova sempre spazio per i momenti che contano davvero: quelli in famiglia.