Meghan Markle nella bufera, un’altra dipendente si dimette dopo 4 mesi: “È stato orribile”

La direttrice delle comunicazioni di Meghan Markle ha lasciato il suo incarico dopo soli 4 mesi: è la decima in 5 anni

La storia si ripete. Esattamente come chi l’aveva preceduta, la direttrice delle comunicazioni di Meghan Markle, Emily Robinson, si è dimessa dall’incarico affidatole solo 4 mesi fa. Prima di lei, ben altri 9 addetti alle relazioni con la stampa si erano dimessi negli ultimi 5 anni, avvalorando la tesi secondo cui lavorare con la Duchessa del Sussex sarebbe tutt’altro che una passeggiata.

La direttrice delle comunicazioni di Meghan si è dimessa

Da quando hanno lasciato la Royal Family e intrapreso nuovi percorsi professionali, Harry e Meghan si sono trovati a fare i conti con non poche difficoltà. In particolare, i Duchi del Sussex hanno fatto molta fatica a costruire un team comunicativo solido, poiché gran parte dei dipendenti scelti si è dimesso dall’incarico. L’ultima in ordine di tempo è stata Emily Robinson, che appena 4 mesi fa aveva assunto il ruolo di direttice delle comunicazioni per la coppia.

La notizia, lanciata dal Daily Mail, è stata confermata da un portavoce degli ex reali a People: “La signora Robinson ha supervisionato il lavoro basato su progetti per una stagione di grande successo di With Love, Meghan e ha fornito ulteriore supporto alla casa di produzione. Ha svolto un lavoro eccellente e ha portato a termine questi progetti con grande successo”, ha spiegato il rappresentante dei Duchi. Per il momento, Robinson non ha ancora aggiornato il proprio profilo LinkedIn per includere l’esperienza lavorativa con Meghan Markle.

Professionista molto apprezzata nel settore, la donna ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto, e il suo arrivo nel team dei Sussex era stato salutato con grande entusiasmo: già direttrice senior della pubblicità per Netflix per otto anni, è in parte artefice del successo di With Love, Meghan, la serie dedicata alla Markle dalla celebre piattaforma di streaming.

I motivi delle dimissioni di Emily Robinson

Negli ambienti di Netflix Emily Robinson si era costruita una reputazione di donna estremamente caparbia e forte, e le sue dimissioni hanno sorpreso non poco. Un’amica della donna ha infatti dichiarato al Daily Mail: “È stata una sua decisione. Se n’è andata qualche settimana fa. Non è il tipo che molla facilmente, quindi dev’essere stato piuttosto terribile per lei per arrivare al punto di andarsene”. Le indiscrezioni andrebbero quindi a confermare quanto si mormora da anni, ovvero che lavorare per i Duchi del Sussex possa essere piuttosto estenuante.

La Robinson è infatti almeno la decima addetta alle pubbliche relazioni ad aver lasciato l’incarico presso Meghan e Harry da quando si sono trasferiti dal Regno Unito alla California, cinque anni fa. Attualmente, nel loro team restano Liam Maguire, direttore delle comunicazioni per l’Europa, e Meredith Maines, loro responsabile principale della comunicazione.

A puntare il dito contro Meghan Markle era stato in passato addirittura l’Hollywood Reporter, che aveva raccolto la testimonianza di alcun ex dipendenti. Il magazine aveva descritto la Duchessa come “un vero dittatore in tacchi a spillo, una donna inflessibile, che gira per casa impartendo ordini e riducendo le persone in lacrime”. L’ex Royal Couple era inoltre criticata perché “poco abile nel prendere decisioni e molto propensa a cambiare idea velocemente”. Insomma, le dimissioni sarebbero assolutamente ben motivate.