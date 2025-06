Harry e Meghan, ancora problemi: nessuno vuole lavorare con loro

Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Lavorare per Harry e Meghan non dev’essere affatto semplice. Già in passato diverse fonti vicine all’ex coppia reale avevano parlato di ritmi particolarmente alti per i dipendenti e poco dialogo. Indiscrezioni che sembrano confermate dagli ultimi forfait di ben quattri membri del loro team comunicativo.

Harry e Meghan, nessuno vuole lavorare con loro

Una vera e propria rivoluzione nel team di pubbliche relazioni di Harry e Meghan Markle: in seguito alle dimissioni di diversi dipendenti, l’ex coppia reale si è vista costretta ad assumere una nuova agenzia di comunicazione per le proprie attività imprenditoriali e filantropiche, ovvero la Method Communications, con sede negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, tra coloro che avrebbero lasciato la coppia ci sono Kyle Boulia, loro vice addetto stampa con sede a Los Angeles, e Charlie Gipson, che aveva ricoperto il ruolo di direttore della comunicazione per l’Europa. Ma per i ben informati anche altri due dipendenti si sarebbero dimessi nelle ultime settimane.

Fonti vicine alla coppia non si sono dette sorprese di quanto accaduto: “Qualcosa mi dice che ci sarà un altro cambiamento in futuro. Meghan ed Harry hanno assunto alcune delle persone più preparate nei rispettivi settori, eppure in qualche modo nessuna di loro sembra mai funzionare.”

A rispondere apertamente ai pettegolezzi, dando una versione decisamente più edulcorata della situazione, è stata Meredith Maines, direttrice della comunicazione (CCO) della società di Harry e Meghan: “Con la crescita degli interessi imprenditoriali e filantropici del Duca e della Duchessa, ho preso la decisione strategica di adottare una struttura comunicativa più tradizionale, basata sul supporto di un’agenzia specializzata. Passare da un team di due persone a uno staff di supporto composto da otto membri permetterà ai media internazionali di avere un accesso migliore e, cosa fondamentale, tempi di risposta più rapidi alle richieste” ha spiegato in un comunicato stampa. Eppure, la sensazione è che questa scelta sia stata in parte resa necessaria dai numerosi forfait del team.

Harry e Meghan, tutti i dipendenti che li hanno abbandonati

Da quando hanno lasciato la Royal Family decidendo di trasferirsi negli Stati Uniti, Harry e Meghan si sono spesso trovati al centro di gossip e pettegolezzi. Non tanto per il loro matrimonio che, dopo la nascita dei piccoli Archie e Lilibeth sembra più saldo che mai, ma soprattutto per le loro scelte professionali. A far molto discutere, è stata ad esempio la decisione di realizzare un documentario per Netflix ed un’intervista con Oprah Winfrey, in cui non hanno risparmiato dettagli infelici sulla Royal Family.

Inoltre, nel corso degli anni, diversi dipendenti della coppia hanno scelto di dimettersi, alimentando le voci che la Duchessa sia un tipo piuttosto “difficile”. Indiscrezioni che, ad ogni modo, sono state in parte smentite: di tutt’altro genere sono infatti le dichiarazioni di un membro del team di Harry e Meghan al magazine US Weekly. “Avevo adottato un cagnolino e il giorno dopo mi sono ritrovato davanti alla porta un guinzaglio di un marchio di lusso e un nuovo collare. Harry e Meghan vogliono prendersi cura di noi. Ogni volta che qualcuno dello staff va a casa loro, se ne va con un cesto di fiori, frutta e uova fresche” ha aggiunto. La verita? Come nella maggior parte dei casi, probabilmente, sta nel mezzo.