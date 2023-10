Pumpkin Patch: i migliori campi dove raccogliere le zucche per Halloween

Fonte: iStock Pumpkin Patch: la tradizione di raccogliere zucche per Halloween

Originaria degli Stati Uniti, con radici profonde nella tradizione di Halloween, la raccolta di zucche è una tradizione che è arrivata anche in Italia. Il Pumpkin Patch (questo il nome in inglese) è un’attività radicata nella storia d’oltreoceano, dove intagliare zucche è parte integrante della celebrazione di Halloween. Inizialmente, la pratica di intagliare zucche era legata all’idea di scacciare gli spiriti maligni. Tuttavia, nel corso del tempo, è diventata una forma d’arte e di espressione creativa, con le persone che creano intricati disegni e volti spaventosi sulle loro lanterne di zucca.

Negli ultimi anni, l’interesse per la celebrazione di Halloween è cresciuto notevolmente anche in Italia. I negozi, i mercati e le aziende agricole hanno iniziato a offrire zucche specificamente coltivate per l’intagliatura, e sempre di più si divertono a partecipare a questa tradizione. D’altronde, le visite ai campi di zucca sono un’esperienza indimenticabile per vivere la magia della campagna in autunno: l’ambiente colorato e rustico cattura appieno lo spirito di questa stagione, rendendoli un’ideale destinazione per una gita in famiglia o con gli amici.

Abbiamo selezionato per voi i 5 migliori Pumpkin Patch in Italia (da nord a sud, da est a ovest) dove raccogliere le zucche per Halloween.

Il Giardino delle Zucche, Caserta

Il Giardino delle Zucche è un luogo perfetto per una gita in famiglia o con amici, dove trascorrere insieme un’indimenticabile gita autunnale. Qui è possibile scegliere tra tantissime attività, come decorare una zucca da portare a casa, oppure degustare tantissime specialità nel Pumpkin Cafè, oppure ancora visitare la fattoria con tanti animali.

Le Zucche di Barbabianca, Roma

Primo Pumpkin Patch del Lazio, le Zucche di Barbabianca altro non è che un campo pieno di zucche di Halloween, che seguendo la tradizione americana, offre anche diversi laboratori di intaglio e pittura. Qui è possibile inoltre far visita agli animali della fattoria, attraversare il labirinto di paglia e divertirsi con giochi a tema.

Tulipania, Bergamo

A Bergamo si trova uno dei primi campi “you-pick” d’Italia, Tulipania. In questo suggestivo campo, è possibile scattare fotografie in mezzo agli spaventapasseri, ammirare montagne di zucche e esplorare numerose aree allestite a tema. È anche possibile prenotare un delizioso pasto a base di zucca; dalla colazione all’aperitivo. C’è la possibilità di decorare una zucca e portarla a casa come ricordo di quest’esperienza straordinaria.

Il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea, Treviso

A Villorba, alle porte di Treviso, è possibile immergersi nel fiabesco mondo del Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea, un’esposizione di oltre di 200.000 zucche di tutti i tipi, coltivate dalla stessa azienda agricola. Numerosi e fantasiosi gli allestimenti realizzati con le zucche, ma soprattutto questo luogo incantevole offre un programma di intrattenimento ampio e variegato, con laboratori, giochi di una volta, artisti e giocolieri, e gustosissimi corner dove assaggiare prodotti a base di zucca.

Il Campo di Federica, Milano

Nel cuore di Nerviano, a breve distanza da Milano, si trova un incredibile campo che offre l’opportunità di avvicinarsi a una vasta varietà di zucche e di scattare foto in mezzo a scenografie appositamente create dalla padrona di casa, ispirate all’atmosfera tipicamente americana. Questo luogo rappresenta un’occasione unica per immergersi nella vita di campagna, partecipare a laboratori di pittura e intaglio e godere di una piacevole pausa dalla routine cittadina.