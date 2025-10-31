IPA Stefano De Martino

Nella puntata del 31 ottobre di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha giocato Claudia Proietti del Lazio, precisamente da Piglio in provincia di Frosinone. Per lei è stata la sesta puntata: come di consueto, si è presentata agli inizi. Lavora presso un’azienda farmaceutica, è sposata con Oronzo e hanno un bambino di cinque mesi, Edoardo. In studio con lei c’è il papà Fausto, disoccupato, ma “nonno e papà a tempo pieno”. La partita è stata condotta da De Martino come sempre in modo impeccabile, nonostante la voce da raffreddore. E si è lasciato andare persino in un omaggio a Massimo Ranieri: lo show è suo (e del mitico Gennarino).

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 31 ottobre

Più rossi che blu: a pochi minuti dall’inizio della partita, la fortuna è dalla parte di Claudia, come notato da Stefano De Martino stesso. E il Dottore non si è lasciato sfuggire la possibilità di fare un’offerta al volo di 32mila euro, alla fine tritati. Nessuna puntata a tema Halloween per Affari Tuoi, contrariamente a La Ruota della Fortuna: la scelta è stata premiata dagli spettatori, che su X hanno lodato Canale5 e non Rai1, rimanendo delusi.

La partita è cambiata in fretta, però, e non nel migliore dei modi: dopo pochi minuti, sono rimasti tre pacchi rossi, il pacco nero e quattro pacchi blu. A questo punto Claudia ha fatto quello che ha ritenuto più giusto, ovvero accettare il cambio proposto dal Dottore. Il 16 alla fine era il pacco di Gennarino, che arriva subito in studio e gli spettatori si sono sciolti di fronte al suo costume con le ali da pipistrello: “Oggi è Halloween, è il cane pipistrello”. Anche se la puntata non è stata dedicata ad Halloween, alla fine c’era “Bat-Can”, come commentato da Herbert Ballerina.

Come è finita la partita

“Ho una serie di progetti, che sono collegati alla mia nuova famiglia e alla famiglia d’origine. Stiamo finendo di sistemare casa, per la mia famiglia di origine vorrei regalare un’auto ai miei genitori. Voglio giocare, divertirmi, e quindi perché no, punto ai 100mila”. Claudia ha scelto di rifiutare la proposta di 15mila euro del Dottore. A questo punto sono rimasti 0, 5 e 100 euro per i pacchi blu, il pacco nero, 15mila, 20mila e 100mila euro per i pacchi rossi. Rifiutato il terzo cambio, la partita va avanti: è il momento del 13, il pacco della Sicilia, via anche i 100 euro.

Con l’8 della Liguria, invece, vanno via 100mila euro. La speranza ora è il pacco nero, e il Dottore fa una proposta: accetta il cambio, scambiando il 3 per il 15. “Sorbola”, così ha commentato Herbert: nel 3 c’erano ben… 0 euro. Verso il finale, sono rimasti cinque euro, il pacco nero e 20mila euro. Decisamente la tensione è arrivata alle stelle: via i 20mila euro, la speranza è il pacco nero. “Non mi è mai successo”, ha detto il Dottore per l’offerta finale. Secondo lui, il pacco nero vale 40mila euro: l’ultima offerta è di 20mila euro. Alla fine, Claudia ha accettato l’offerta e ha fatto bene: nel suo pacco c’erano solo 5 euro, mentre nel pacco nero 20.