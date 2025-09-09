Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Pulitore per le zampe dei cani: i modelli

Dopo una passeggiata, ma anche dopo una gita, chi ha un cane lo sa bene: è di fondamentale importanza detergere al meglio le loro zampe prima di farli entrare in casa, ma anche in auto se necessario.

Ci sono tantissimi metodi per farlo: dall’acqua con un semplice telo per asciugarli, alle salviette, ma senza dubbio il modo più veloce e pratico prevede l’utilizzo di un pulitore: si tratta di piccoli accessori pensati appositamente per detergere le zampe dei nostri amici a quattro zampe, che si trovano in modelli di diverso genere, adatti per ogni esigenza.

Comodi, veloci da utilizzare, ci svoltano il rientro a casa (o in automobile) dopo una bella passeggiata con il nostro pelosetto, e ci garantiscono una detersione ottimale.

Pulitore per zampe, la soluzione per il nostro amico a quattro zampe

Le passeggiate sono un momento importante per i nostri cani, perché non solo gli permettono di fare attività e movimento, ma anche di passare del tempo assieme e di rispondere ai propri bisogni fisiologici. Ma se il pelosetto nel resto della giornata trascorre il suo tempo in casa, il problema pulizia è quello di cui tenere maggiormente conto. Ecco perché il pulitore per zampe è il dispositivo perfetto per detergerli e per garantire anche l’igiene nella nostra abitazione.

Tra i modelli da provare vi è quello di Tinioey, molto facile da usare: basta aggiungere un po’ d’acqua al suo interno, inserire la zampa tra le spazzole in morbido silicone e far girare la rondella. Poi si asciuga il pelosetto con il panno incluso.

Offerta Pulitore zampe di Tinioey Con panni inclusi e facile da usare

Le setole in silicone sono pensate per pulire in profondità le zampe dei nostri cani: si tratta del pulitore di Lzansuii, che va riempito con acqua e la cui spazzola si può togliere e pulire separatamente dopo l’utilizzo. Nella confezione vi è anche un panno per asciugare le zampe dopo la detersione.

Pulitore zampe di Lzansuii Con setole progettate per pulire al meglio le zampe

In alternativa si può provare il modello proposto da Kdots, il metodo di utilizzo è sempre lo stesso e si tratta di uno di quegli accessori super utili per prenderci cura del nostro pelosetto. Anche questo va lavato dopo ogni utilizzo.

Pulitore zampe di Kdots Comodo da usare e perfetto per zampe sempre pulite

Più comodi e veloci: i pulitori elettrici

Per chi preferisce selezionare opzioni ancora più comode e magari automatiche, in commercio esistono pulitori elettrici che offrono un risultato super accurato. Perché è di fondamentale importanza prendersi cura dei nostri pelosetti, pensando a loro sia per quanto riguarda i momenti ludici, come le passeggiate, sia per quelli domestici.

Tra le opzioni c’è quella di Mypin, si tratta di un dispositivo con un motore da motore da 7,4 V e una spazzola in morbido silicone. Inoltre ha una batteria integrata che garantisce un’autonomia di circa 10 giorni con una singola carica di 5 ore.

Pulitore zampe di Mypin Elettrico e con una batteria a lunga durata

Quello di Dogness ha un motore potente e silenzioso, due modalità di pulizia, una batteria a lunga durata e 157 setole in silicone che vanno a detergere le zampette dei nostri cani.

Offerta Pulitore zampe di Dogness Elettrico e con 157 setole in silicone

I pulisci zampe più particolari

Per chi cerca dispositivi più particolari è bene sapere che esistono anche quelli da attaccare al guinzaglio, come il modello di HaaiGo, che ha un doppio utilizzo: quando le setole sono all’interno basta aggiungere l’acqua per pulire le zampe, quando sono all’esterno si utilizza come una spazzola (che rilascia anche un gradevole massaggio) durante il bagnetto. Le setole sono morbide e in silicone.

Offerta Pulitore zampe di HaaiGo Con doppia funzione: pulisce le zampe ed è una spazzola

Oppure il modello di Latrat che ha la doppia funzione di pulizia zampa e spazzola durante il bagnetto: è molto flessibile e durevole.

Pulitore zampe di Latrat Lo si può usare per le zampe oppure come una spazzola