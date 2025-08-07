Per proteggere le zampe dei nostri amici a quattro zampe, ma anche per idratarle, queste creme e balsami sono la scelta giusta

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock La crema protettiva per i cuscinetti del cane

In estate il caldo delle superfici, che si accumula nel corso delle ore di sole e può diventare davvero eccessivo, rischia di fare male alle zampe dei nostri amici a quattro zampe. Per cui proteggerle con i prodotti giusti diviene di fondamentale importanza. In nostro (ma soprattutto in loro) soccorso arrivano le creme pensate appositamente per i polpastrelli dei pelosetti, che proteggono e idratano.

In commercio si trovano numerosi brand che offrono diversi formati, lo scopo però resta sempre quello di riparare dal caldo i cuscinetti che hanno sotto le zampe. Tutto quello che c’è da sapere.

Le buone regole per proteggere le zampe dei cani dall’asfalto rovente

Ci sono alcune regole da seguire per proteggere le zampe dei cani dall’asfalto rovente e prevenire eventuali problematiche. Come quella di evitare le ore più calde del giorno per le passeggiate insieme a loro, infatti sarebbe meglio uscire la mattina presto o la sera dalle 18 in poi. Ad ogni modo, prima di procedere con il giro è bene verificare la reale temperatura dell’asfalto, potrebbe infatti essere molto caldo a prescindere dall’orario che si sceglie per uscire.

E, ancora, valutare bene che strada seguire: meglio optare per una ombrosa, oppure che faccia transitare su erba e terra, così da evitare il contatto con l’asfalto. Se si porta con sé una borraccia per cani, poi, si possono rinfrescare le zampette oltre che farlo bere.

Infine, esistono creme che possono aiutarci a proteggere i cuscinetti e a idratarli, averne in casa è una piccola coccola per il nostro amico a quattro zampe.

Le creme per proteggere e idratare le zampe del cane

Ci sono diverse creme pensate per le zampe del cane, come quella di Dulac: si tratta di Paw balm balsamo zampe con una formula che ripara e protegge i polpastrelli da screpolatura, secchezza e abrasioni. È realizzata con ingredienti naturali.

Paw balm di Dulac Balsamo zampe che ripara e protegge

Belly invece propone una crema per zampe e naso, che va a creare uno scudo protettivo contro asfalto e sabbia troppo caldi, andando a prevenire contro screpolature, secchezza e arrossamenti. Al suo interno vi sono arnica, burro di karitè, aloe e olio di mandorla e si può utilizzare anche per il naso o per i gomiti dei nostri amici a quattro zampe.

Belly crema zampe e naso Formula con ingredienti naturali che si può utilizzare anche su naso e gomiti

Pet Head di Company of Animals è un burro idratante per fare in modo che i nostri cani abbiano zampe e nasi morbidi e che non presentano screpolature, tra le altre cose contiene una fragranza al cocco che piace sia ai cuccioli sia ai padroncini. Anche gli ingredienti sono fenomenali: burro di mango e di karité, olio di cocco, estratto di avena, proteine vegetali e aloe vera. La sua azione è idratante ed emolliente.

Formato stick: le creme per i nostri amici a quattro zampe

In alternativa si possono provare anche altri formati come quello stick: anche in questo caso si trovano alcuni prodotti pensati per la protezione delle zampette dei nostri amici a quattro zampe.

Come la routine per zampe felici di Blum Pets che include balsamo per polpastrelli in formato stick e asciugamano in microfibra assorbente. E se con quest’ultimo si possono detergere le zampe dei nostri amici a quattro zampe, con la crema poi si possono proteggere, idratare e lenire i suoi polpastrelli. Questa crema va a creare una barriera protettiva.

Routine Blum Pets Asciugamano in microfibra e balsamo in stick

In alternativa si può provare la crema di Tinioey, dotata di una formulazione naturale, contiene cera di carnauba, burro di karité, olio di cocco, vitamina E e cera d’api. E non solo idrata, ma fornisce anche sollievo da irritazioni causate dai marciapiedi caldi (o dalle superfici troppo fredde come quelle con il ghiaccio).

Offerta Crema di Tinioey In formato stick