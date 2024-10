Monica Bellucci contagia tutte con Beetlejuice: tremate, lo stile gotico è tornato (e resterà)

Ottobre ha appena spalancato al mondo le porte delle proprie segrete: seppure alla festa di Halloween manchi ancora qualche settimana pare che la moda stia, e nemmeno tanto lentamente, passando al. Una rapida occhiata basta a percepire chiaramente la sinistra piega che le tendenze hanno preso,e siamo solo all’inizio. Una nube nera ha avvolto la cultura pop in tutta la sua interezza, dalla musica al cinema - con l’annunciato remake di Cime Tempestose - passando dalle serie tv sino ad approdare su passerelle e red carpet. Dopo lunghi mesi di incubazione, malinconia e terrore sono riemersi dalle tenebre già in occasione della Mostra del Cinema di Venezia quando, con il clamore dei presenti, è stato presentato l’inatteso remake di Beetlejuice . Da lì in poi la via del ritorno è stata smarrita: il gothic-chic non è più per pochi eletti, bensì la tendenza più fatale del momento