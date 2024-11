Il Gattopardo, quando esce, cast e dove vederlo: tutto sul fenomeno mondiale con Deva Cassel

Fonte: IPA Deva Cassel

Si accendono i riflettori su Il Gattopardo, nuova serie tv ispirata al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa disponibile sulla piattaforma Netflix dal 2025. Il primo trailer del progetto, che vanta un cast internazionale in cui spiccano Kim Rossi Stuart e Deva Cassel, è stato infatti condiviso nella giornata del 19 novembre, mandando in visibilio i fan.

Il Gattopardo, trama e cast della serie

Il Gattopardo sarà disponibile in sei episodi su Netflix all’inizio del 2025, a poco più di 60 anni dal capolavoro omonimo di Luchino Visconti, che per primo aveva portato sullo schermo l’opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ambientato in Sicilia durante i moti del 1860, il romanzo racconta la storia di Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), Principe di Salina, che conduce una vita all’insegna del lusso e dell’agiatezza. A minacciare i privilegi dell’aristocrazia siciliana, è tuttavia il nuovo panorama politico della Penisola, segnato da moti ed insurrezioni per l’unificazione dell’Italia.

Per non soccombere, Fabrizio dovrà stringere nuove alleanze, andando anche contro i principi che fino a quel momento avevano segnato la sua esistenza. Il Principe cercherà quindi di combinare un matrimonio per salvare il futuro della sua dinastia, promettendo suo nipote Tancredi (Saul Nanni) alla ricca e bellissima Angelica (Deva Cassel). Una decisione difficile che, se da un lato potrebbe risollevare le sorti della sua famiglia, dall’altro spezzerebbe il cuore dell’adorata figlia Concetta (Benedetta Porcaroli).

Tra i punti di forza della serie, oltre all’accattivante trama, c’è un cast di primissimo livello, in cui spiccano Kim Rossi Stuart e Saul Nanni, già ammirati insieme nel film Brando, e Deva Cassel e Benedetta Porcaroli. La regia è invece affidata a tre cineasti differenti: Tom Shankland (episodi 1-2-3-6), Giuseppe Capotondi (episodio 4), Laura Luchetti (episodio 5).

Il Gattopardo, un kolossal targato Netflix

Le prime immagini de Il Gattopardo sono arrivate online con un trailer nella giornata del 19 novembre. Gli ingredienti che avevano garantito il successo all’omonimo film di Luchino Visconti sembrano esserci tutti: una ricostruzione impeccabile, sofisticate ambientazioni barocche, epiche scene di battaglia e gli intensi primi piani dei protagonisti a condire il tutto. Anche i dialoghi restano molto fedeli all’opera, come suggerisce la battuta “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi” pronunciata da Saul Nanni nei panni di Tancredi nel teaser.

Il progetto si conferma quindi uno dei più ambiziosi della piattaforma, come confermato da Tinny Andreatta, vicepresidente dei contenuti per l’Italia: “Quando ho iniziato la mia avventura a Netflix, Il Gattopardo è stato il primo progetto che ho voluto produrre per la sua portata e ambizione. Visconti ha trasformato il classico di Tomasi di Lampedusa in un capolavoro cinematografico, ma c’è sempre stato molto di più nella storia. Il Gattopardo cattura un momento iconico della storia italiana. Ma è anche la storia di un uomo che appartiene a un’epoca che sta finendo, con un futuro difficile da immaginare. In questo senso, sembra molto moderno e universale”. Se ci sono delle differenze rispetto al cult del 1963? “Il nostro obiettivo era rimanere fedeli al romanzo approfondendo però i personaggi” ha concluso Andreatta, alzando ulteriormente le aspettative dei fan.

