Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Annalisa durante una tappa del "Tutti nel vortice Tour"

Per gli appassionati del settore estate non è semplicemente sinonimo di sole e mare: la stagione dei festival è oramai nel suo pieno, tra la primavera e l’estate le date dei concerti dei nostri artisti del cuore prendono ad animare con maggior frequenza la vita notturna delle città, fornendo una graditissima colonna sonora a chi è in ascolto. Un dolce sapore misto tra spensieratezza e libertà, questo, che la musica soltanto è in grado di trasmettere.

Gli outfit delle star in concerto: i più memorabili nel dettaglio

I concerti sono uno spettacolo a 360°, si sa: alcuni di questi rasentano persino una grande sfilata di moda messa in melodia, basti pensare che i look portati sul palco dalle artiste necessitano non solo di una grande preparazione – iniziata nella sola creazione mesi prima – ma del prezioso contributo di numerosi professionisti dietro le quinte.

Ecco perché non sbaglieremmo affatto se osassimo affermare come fashion e musica formino una sinfonia senza eguali. L’uno influenza l’altra, e ne corre in aiuto in termini di espressione artistica. Di seguito tutte le memorabili mise portate sul palco dalle nostre artiste favorite, e che potrebbero influenzare noi nel prossimo futuro.

Gaia

Per interpretare al meglio la sua Sesso e Samba Gaia sceglie un sensuale abitino interamente in corda, che incarna appieno il grande amore per il see-through delle tendenze moda vigenti.

Scollo all’americana, frange e piume: il capo non si ferma ad un canonico utilizzo del tessuto crochet, ma lo eleva ad un livello massimo grazie ad applicazioni preziose poste fra un intreccio e l’altro. A brillare è anche l’intimo posto al di sotto del vestito, argenteo come lo stivale ad altezza ginocchio. Quest’ultimo è appena sfiorato da lunghe frange a scendere giù dall’orlo, a loro volta intervallate da piume nere.

Elodie

In una versione inedita quanto eterea, Elodie lascia a bocca aperta tutto il pubblico presente allo show Battiti Live con un lungo abito bianco.

Mossa dal vento la stoffa impalpabile della casacca lascia intravedere, al di sotto, un body dello stesso colore. Il collo del pezzo unico è alto, tanto da lasciare scoperte solo le spalle.

La coda alta e tiratissima della cantante, intenta nella sua performance di Black Nirvana, lascia spazio agli accessori: il compito di illuminare il bianco candido e continuo della mise è affidato al paio di grandi orecchini a cerchio, argentati e sottili, che ben si sposano alle linee minimali del resto.

Alessandra Amoroso

Grintosa come mai prima, Alessandra Amoroso sceglie il total black.

Trattasi di un lungo abito nero, elegantissimo ed invero molto semplice nella silhouette se non fosse per i due grandi cut-out posti all’altezza del costato e simmetrici tra loro.

Lo scollo è ancora una volta all’americana, a mettere in gran risalto la linea delle spalle, lasciate scoperte dalla chioma strategicamente legata in un morbido chignon alto. I monumentali orecchini dorati sono il solo elemento luminoso presente, scelti in oro giallo. Ed ecco il dettaglio a conferire all’intero ensemble un gusto decisamente rock: ai piedi dell’artista, da sotto l’orlo del lungo vestito, spuntano degli anfibi neri e lucidi.

Annalisa

La dose di stravaganza che attendevamo ci è gentilmente offerta da Annalisa che, nella tappa genovese del suo Tutti nel vortice tour, oltre alla sua bellissima voce esibisce un look a dir poco scenografico.

È tutto un gioco di vedo-non vedo, dato dapprima dal reggiseno sportivo a far capolino da sotto il top velato e dalla importante struttura, con spalle acuminate e maniche a tre quarti a lasciar spazio a dei guanti in lucido vinile nero, e solo poi dalle calze a rete indossate sotto agli hot pants.

Uno stile difficile, ma che l’artista calza alla perfezione: sopra agli shorts dalle sembianze di una culotte, audaci quanto di tendenza, spicca una gonna pitonata e dalla texture extra lucida tenuta insieme solo e soltanto da grandi fibbie sul davanti. Degli stivali, rigorosamente neri ed in pelle, chiudono il tutto. Sinceramente coraggioso, ma riuscito.

Ana Mena

Calze a rete anche per Ana Mena: la cantante spagnola sceglie di brillare sul palco, e letteralmente, grazie ad un body argento tempestato di cristalli multisfaccettati per tutta la sua interezza.

Il pezzo unico è dotato di choker, anch’esso luminoso, proprio come gli stivali bianchi dall’alto tacco a spillo.

Angelina Mango

Indecisa sul da farsi in merito all’adottare una mise sfrontata ed iperfemminile oppure andare per la comodità, Angelina Mango esplora nuovi mondi preferendo uno stile ibrido tra i due precedenti.

Intimo a vista per la giovanissima star: reggiseno a balconcino e slip a vita alta accessoriato di reggicalze, entrambi bianchi ed in pizzo, creano un nettissimo contrasto con il bermuda di gusto maschile. Il capo è in jeans e presenta un lavaggio appositamente usurato, con tanto di strappi ed orlo sfrangiato a taglio vivo. Completano il look degli stivali platform e totalmente adorni di brillanti. Il plauso della Gen Z? Assicurato.

Emma Marrone

Da buona Femme Fatale Emma Marrone osa anche lei, dando una chance alle calze a rete. Un trend, questo, che trascende da qualsivoglia stagione in corso e si fa padrone dell’intera mise con davvero il minimo sforzo.

La cantante salentina indossa gli occhiali da sole anche sul palco e di sera – probabilmente abbagliata dalle luci della ribalta – optando per un modello ultramoderno dalla forma a mascherina. Anche per lei è il momento di indossare degli hot pants, neri e lisci in contrapposizione con il corpetto a manica corta lavorato in argento. Chignon tiratissimo e lucido e stivali alti con tacco a spillo sono una degna conclusione della mise.

Taylor Swift

Di Taylor Swift e di come il suo atteso ritorno nel Bel Paese abbia oscurato qualsiasi altro caldo argomento in circolazione se ne è parlato ad oltranza: come vestirsi per prendere parte all’Eras Tour ha costituito un vero dilemma per ogni fan in procinto di rivedere la propria beniamina dopo anni, visto oltretutto l’alto tasso di glamour che le immagini trapelate dalle altre tappe europee anticipavano.

Analizzare per filo e per segno ogni outfit indossato dalla cantautrice statunitense sul palco sarebbe un’impresa troppo grande anche per noi, ma abbiamo pensato che l’inedito abito bianco ritratto in foto potesse costituire una degna soluzione a ciò. Realizzato su misura per lei da nientepopodimeno che Vivienne Westwood, il vestito prende ispirazione dall’estetica vittoriana a rappresentare l’atmosfera unica di The Tortured Poets Department. La creazione presenta un corsetto rigido che lascia la scena ad una gonna vaporosa ed asimmetrica. Il vero colpo di scena? I versi del brano Fortnight come decoro all-over. Sì, gli stivali Louboutin sono un dignitoso finale a tutto questo.

Olivia Rodrigo

Luminosissima, poi, Olivia Rodrigo. L’artista statunitense opta per un coordinato costituito da due pezzi e totalmente adorno di paillettes.

La nuances dominante è, ancora una volta, l’argento: il micro top con spalline sottili si appaia ad una minigonna a pieghe e a degli stivali alti. Presenti anche questa volta le collant a rete, sovrane indiscusse del panorama accessori del momento. Quelli scelti dalla cantante sono minimali e dal sapore anni ’90, complici con ogni probabilità le stelle poste qua e là.

Sabrina Carpenter

Ultima ma non per merito Sabrina Carpenter, la quale abbandona – solo per un attimo – lo stile evocativo della Dolce Vita adottato nel videoclip del suo ultimo singolo in favore di nuova audacia.

L’abito vanta uno scollo dal retrogusto lingerie sul davanti, ma si trasforma grazie al pattern a scacchi giallo limone e argento. Morbidi drappeggi caratterizzano la gonna sui fianchi e sul davanti, mentre un paio di stivali platform di colore bianco le assicurano equilibrio sul palco.