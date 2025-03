Annalisa per la prima volta alla Paris Fashion Week, look spettacolare da Balmain

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Annalisa

Annalisa conquista la Paris Fashion Week con un look audace e sensuale firmato Balmain. Dopo aver presenziato a numerose sfilate della Milano Fashion Week, la cantante ha preso parte, per la prima volta, agli eventi nella capitale francese.

Il look di Annalisa alla Paris Fashion Week

Per partecipare alla settimana della moda di Parigi, Annalisa ha scelto di indossare un look dark, con dettagli molto particolari. Ospite dell’evento di Balmain, l’artista ha optato per un outfit firmato dalla celebre maison con un abito-giacca doppiopetto black con spalline a punta e revers in raso.

Il mini abito è stato poi abbinato a calze nere e una pochette di pelle con una fascia da portare intorno al polso. A rendere ancora più originale il look le scarpe: un paio di décolleté con punta dorata e un tacco a spillo originalissimo a forma di rossetto rosso.

E il beauty look? Da vera diva, Annalisa ha optato per capelli extra long, sciolti e liscissimi. Mentre per il make up ha deciso di richiamare i dettagli gold delle scarpe, scegliendo il dorato.

Fonte: Ufficio Stampa Annalisa

Annalisa, da Sanremo 2025 alla moda

Dopo il successo di Sanremo 2025, Annalisa ha deciso di dedicarsi alla moda, fra sfilate, party e nuovi look. La cantante è stata fra i protagonisti del Festival condotto da Carlo Conti. Ha infatti duettato nella serata delle cover con Giorgia sulle note di Skyfall impressionando il pubblico grazie alla sua straordinaria voce.

Abbandonato il palco dell’Ariston, Annalisa si è tuffata nella girandola di sfilate che hanno invaso Milano, visitando il frontrow dei suoi marchi preferiti.

L’abbiamo vista da Dsquared2 con una maxi pelliccia smanicata, black e con bavero rigido, abbinata a stivali bianchi e indossata come se fosse un mini abito. In seguito ha preso parte all’evento di Roberto Cavalli, sfoggiando un completo fucsia e pitonato.

Ospite della sfilata di Sportmax ha invece scelto un look total white, composto da uno stupendo blazer oversize, abbinato ad un top con un collo in tulle, dei favolosi hot pants e delle scarpe velate.

Appassionata di moda, Annalisa non si è lasciata sfuggire la sfilata di Tod’s dove ha indossato un soprabito mocha mousse, interpretando il colore simbolo del 2025 secondo Pantone, e un mini chemisier. Per completare il look ha scelto stivali neri e una borsa bianca.

Per prendere parte all’evento di Moschino invece ha cambiato outfit, optando per un completo classico e oversize, con canotta bianca e una maxi bag. Il dettaglio particolarissimo? Le scarpe con un tacco ricoperto di spuntoni metallici di varie dimensioni e super appuntiti.

Nuova sfilata, nuovo stile. Annalisa è apparsa all’evento di Dolce&Gabbana con un abito bustier nude, abbinato. ad un trench, T-bar e borsetta. Look splendido anche da Giorgio Armani, dove Annalisa ha scelto di diventare, ancora una volta, una perfetta lady dark e chic.

La cantante ha indossato un ensenble total black in pelle, abbinato a pochette, tacchi a spillo e occhiali con lenti specchiate. L’outfit scelto per presenziare all’evento di Balmain a Parigi dimostra, dopo gli eventi di Milano, la grandissima passione per la moda di Annalisa.