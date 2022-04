Tutti i look di Hunter Schafer, tutti da amare 😍 Quale preferite?

Hunter Schafer, la Jules di Euphoria, ha uno stile giovane, fresco e ben definito, perfettamente coerente con la sua personalità. Vediamo insieme in quali look si è valorizzata al meglio!

Al party Vanity Fair dopo gli Oscar

Hunter ha un fisico asciutto e longilineo, gambe lunghissime e spalle aperte. Con questo abito fasciante, la sua fisionomia viene messa certamente in risalto, ma l’abito la soffoca un po’: la scollatura è accollatissima e le maniche molto lunghe. Anche l’effetto tie and dye del tessuto non aiuta a valorizzare i suoi colori, ma tende a spegnerli: Sarebbe stato sufficiente aprire un po’ almeno la scollatura e scegliere un gioiello luminoso per correggere il tiro. Trucco e parrucco invece sono perfetti!

In total black

Questo abito asimmetrico fa risaltare moltissimo le linee di Hunter. Vi faccio notare che, dal momento che Hunter ha le gambe lunghissime, anche se l’abito ha il punto vita abbassato sui fianchi (vedete quella sorta di rimborso?), la linea del vestito la valorizza comunque. I sandali con il tacco chiaramente aiutano, ma questo genere di tagli è particolarmente donante per chi ha baricentro alto, come lei. L’effetto vedo non vedo sul décolleté non è esagerato, ma elegante e contenuto e il make up mi piace molto: il focus sugli occhi e la scelta delle labbra naturali è azzeccatissima. Brava!

In bordeaux

Questo genere di colori è molto forte per lei, che ha una palette poco contrastata, da Summer light. Anche la fascia nera sui capelli la incupisce un pochino: per correggere il tiro, sarebbe bastato un trucco un po’ più intenso, che correggesse il contrasto, ad esempio un bel rossetto bordeaux in tinta con l’abito, opzione che ha adottato in altri red carpet e con cui il look risultava decisamente più completo e armonioso.

In bianco

Il bianco è un colore che dona moltissimo ad Hunter! Questo look mi piace particolarmente perché ha bilanciato lo stile romantico dell’abito con il rossetto dark e lo stivaletto dal taglio super moderno. Vedete come basta anche solo un po’ di caviglia scoperta per dare aria a tutta la figura?

Street style

Il nero è un colore un po’ scuro per Hunter, ma è perfettamente coerente con il suo look grintoso: il bomber in pelle con il collo in pelliccia, il jeans asciutto e lo stivale chunky sono un insieme che funziona. Giovane e trendy come lei, che non ha paura ad usare con personalità i colori, senza dare troppo peso ad una palette armocromatica: avere stile, in fondo, vuol dire proprio questo!