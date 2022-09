Gina Lollobrigida già a casa dopo l’intervento: il toccante incontro con il figlio Milko

Fonte: IPA Gina Lollobrigida

Qualche giorno fa, Gina Lollobrigida si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico: a causa di una caduta in casa, aveva subito una frattura scomposta al femore. A quanto pare, l’operazione è andata benissimo e l’attrice è già tornata a casa. Inoltre, mentre si trovava in ospedale, ha ricevuto un’inattesa visita da parte di suo figlio Milko, con cui ha rapporti molto burrascosi.

Gina Lollobrigida, come sta dopo l’intervento

Sono stati giorni di preoccupazione per la Lollobrigida, che la scorsa settimana era rimasta vittima di un piccolo incidente domestico. Secondo quanto rivelato ai media, era infatti caduta mentre si trovava in casa e si era rotta il femore. Immediatamente ricoverata in ospedale, i medici hanno deciso di sottoporla ad un intervento, giudicando la paziente in buone condizioni di salute e quindi in grado di sopportarla senza problemi, nonostante la sua età e i precedenti disturbi cardiaci. Così, lunedì 12 settembre l’attrice è finita sotto i ferri, e l’operazione si è svolta brillantemente.

A rivelarlo è stato il suo avvocato Antonio Ingroia, che ha confermato il buono stato di salute di Gina Lollobrigida poche ore dopo che quest’ultima è uscita dalla sala operatoria. Ora che sono passati alcuni giorni, l’attrice è stata dimessa ed è tornata a casa: la sua amica Tiziana Rocca ha dato la bella notizia a tutti i fan in attesa di scoprire come stesse procedendo la convalescenza della Lollobrigida. A quanto pare, ha già ricominciato a camminare e ha deciso di rifiutare il deambulatore, preferendo affidarsi al braccio del suo assistente personale Andrea Piazzolla.

Proprio lui ha rivelato qualche dettaglio in più sull’intervento dell’attrice e il suo stato di salute: “Gina è straordinaria. È stata un giorno in rianimazione, ma ho insistito per farla tornare in stanza al più presto, dove sarebbe stata più a suo agio. E infatti dal giorno successivo ha ripreso a truccarsi, per farsi trovare in ordine dai medici”. Dopo una breve degenza presso la Casa di Cura Pio XI di Roma, la grande diva ha fatto ritorno a casa e ci ha tenuto a ringraziare tutto lo staff che si è magnificamente preso cura di lei.

Gina Lollobrigida, l’incontro con il figlio

In ospedale, è accaduto anche qualcosa di magico: a riportare il toccante avvenimento è stato ancora una volta Piazzolla, presente alla scena (e in qualche modo fautore del piccolo miracolo). Lo scorso mercoledì, mentre Gina si riprendeva pian piano dall’operazione, suo figlio Milko e il nipotino Dimitri sono arrivati in clinica per farle visita. L’attrice aveva chiesto ai medici di non farli entrare, ma il suo assistente ha preso l’iniziativa e ha lasciato aperta la porta della stanza dove stava riposando: “Si sono affacciati e poi è stato tutto molto naturale. Hanno pianto insieme, è stato commovente” – ha rivelato Andrea.

Forse, questo piccolo incidente che – per fortuna – non ha avuto gravi conseguenze potrebbe essere l’occasione per sotterrare l’ascia di guerra. Sono ormai molti anni che mamma e figlio non si parlano, e Milko è addirittura andato per vie legali con l’intenzione di mettere la Lollobrigida sotto tutela, affidando il suo patrimonio ad un amministratore di sostegno. Il loro toccante incontro potrebbe aver sciolto il clima di tensione che aveva impedito ad entrambi di fare il primo passo verso una riconciliazione.