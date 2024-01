Gina, la figlia di Michael Schumacher, si sposa nella villa super lusso di Maiorca

Fonte: Getty Images Gina Schumacher, la figlia di Michael Schumacher

Fiori d’arancio in vista per Gina Schumacher, figlia del campione di Formula 1. Come riporta la rivista tedesca Bunte, la prossima estate la fantina 26enne convolerà a nozze, dopo un lungo fidanzamento, con il 27enne Iain Bethke. Per il grande evento è stata ingaggiata un’esperta wedding planner tedesca: il sì verrà pronunciato a Maiorca, nella lussuosa villa di proprietà della famiglia della sposa. L’immobile è stato acquistato nel 2017 da Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, dal presidente del Real Madrid Florentino Perez.

I dettagli sul matrimonio della figlia di Michael Schumacher

Stando ad alcune indiscrezioni, la cerimonia si terrà all’aperto e un gruppo di musica country delizierà sposi e ospiti presenti. Agli invitati di sesso maschile è stato chiesto di non indossare la cravatta viste le alte temperature del periodo. Gina Schumacher giurerà amore eterno a Iain Bethke durante la bella stagione anche se la data esatta non è stata ancora svelata. La coppia è pronta al grande passo dopo sei anni insieme.

Non è ancora chiaro se al matrimonio sarà presente Michael Schumacher, che lo scorso 3 gennaio ha compiuto 55 anni. A settembre 2020 lo sportivo ha lasciato la sua casa in svizzera per trasferirsi a Maiorca. A parlare della situazione è stata pure l’ex moglie dell’ex dirigente della Formula 1 Flavio Briatore: “Si sono trasferiti in Spagna e sua moglie ha allestito un ospedale in quella casa. Michael non parla, comunica con i suoi occhi. Solo tre persone posso fargli visita”, ha raccontato Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip.

Corinna Betsch, sposata con Schumacher dal 1995 e madre dei suoi due figli Gina e Mick, ha acquistato la villa spagnola alla cifra di 30 milioni di euro. Un immobile che l’imprenditore Florentino Perez aveva comprato nel 2005 ma che ha deciso di mettere in vendita nel 2017 dopo la morte della consorte Mari Angeles Sandoval. La villa si estende su 15mila metri quadrati e può vantare due piscine, un eliporto, una palestra e un immenso giardino con palme.

Chi è la figlia di Michael Schumacher e chi è il futuro marito

Classe 1997, Gina Schumacher è la primogenita di Michael. Ha ereditato dalla madre Corinna, ex campionessa di equitazione, la passione per i cavalli. Gina è campionessa di reining, disciplina ippica in cui vengono imitate le mosse dei cowboy con il bestiame. Condivide con il futuro marito la passione per destrieri e purosangue: Ian Bethke è un bravo saltatore e possiede una compagnia equestre, la IB Horses, che offre addestramento, coaching e vendita di cavalli.

Come sta oggi Michael Schumacher dopo l’incidente sugli sci

Michael Schumacher, l‘unico pilota nella storia a vincere sette campionati del mondo di F1, è stato messo in coma farmacologico dopo un tragico incidente sugli sci avvenuto sulle Alpi francesi nel dicembre 2013. È stato trasferito nella casa di famiglia sulle rive del Lago di Ginevra nel settembre 2014 per approdare successivamente a Maiorca. Da allora gli aggiornamenti sulla sua salute sono sempre stati pochi e rari.

Il fratello minore di Michael, Ralf, anche lui pilota, ha dichiarato di recente al quotidiano tedesco Bild: “Il Michael di quel periodo mi manca. La vita a volte è ingiusta. Michael nella sua vita aveva spesso avuto fortuna, ma poi è arrivato quel drammatico incidente. Grazie a Dio attraverso a qualche cura moderna qualcosa si è potuto fare, ma nonostante questo niente è come prima“.

La famiglia Schumacher ha mantenuto sempre uno stretto riserbo sulle condizioni di salute di Michael. In particolare la moglie Corinna ha rigorosamente chiesto e ottenuto per il marito massima privacy.