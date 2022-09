Gina Lollobrigida ricoverata in ospedale: come sta dopo la frattura al femore

Fonte: IPA Gina Lollobrigida

Grande preoccupazione per Gina Lollobrigida, che nelle scorse ore è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a seguito di un piccolo incidente domestico. L’attrice, stando a quanto trapelato fino a questo momento, sarebbe caduta in casa e avrebbe riportato una frattura al femore. Ora dovrà sottoporsi ad un intervento, quindi avrà bisogno di un lungo periodo di riposo.

Gina Lollobrigida, l’incidente e il ricovero in ospedale

Attrice di grande talento, Gina Lollobrigida è una delle ultime dive del cinema italiano, una donna senza tempo. Amatissima dai fan, nelle scorse ore ha avuto un incidente domestico che ha suscitato l’immediata preoccupazione di tutti coloro che le vogliono bene. Secondo le prime informazioni arrivate alla stampa, l’attrice avrebbe riportato una frattura scomposta del femore a seguito di una caduta avvenuta nella sua casa. Il suo legale ha rotto il silenzio, rivelando qualche dettaglio in più: “Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”.

La Lollobrigida è attualmente ricoverata in un ospedale romano, dove sta aspettando che i medici la sottopongano ad un intervento considerato di routine. L’operazione verrà eseguita lunedì 12 settembre: a quanto pare, le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazioni particolari, tanto che gli esperti non si sono opposti all’intervento nonostante l’età dell’attrice e i suoi precedenti problemi cardiaci. Gina ha compiuto da poco 95 anni, ed è da tempo al centro di un’aspra vicenda legale intentata da suo figlio, Andrea Mirko Skofic.

“La vita è mia e decido io cosa fare” – aveva detto l’attrice qualche tempo fa, in occasione di una lunga intervista rilasciata a Domenica In. Suo figlio, secondo quanto lei stessa aveva rivelato, avrebbe cercato di sottrarle quella libertà per cui ha sempre tanto lottato, accusando pesantemente il segretario di sua madre, Andrea Piazzolla. Ma pare che sia proprio quest’ultimo, al quale la Lollobrigida è legata da profondo affetto, ad essere al suo capezzale in questo momento di difficoltà, in attesa dell’operazione al femore.

Gina Lollobrigida, la sua forza incredibile

Seppure ormai lontana dalle scene da tanto tempo, Gina Lollobrigida rimane una delle attrici più grandi del cinema italiano. Solo qualche mese fa è stata insignita del Nastro d’Argento alla carriera, che si va ad aggiungere al David di Donatello ottenuto nel 2016 come riconoscimento per i suoi tanti anni di lavoro e i suoi ruoli indimenticabili. Nonostante il tempo continui a scorrere, però, la Lollobrigida non ha voluto ritirarsi dalla vita pubblica. E nelle scorse settimane, poco dopo aver festeggiato il suo 95esimo compleanno, ha rivelato di essere pronta a scendere in politica.

Lo aveva già fatto nel 1999, candidandosi al Parlamento Europeo, mentre questa volta ha deciso di unirsi alla lista Italia Sovrana e Popolare, in vista delle prossime elezioni politiche. “L’ho proposta io, e non deve sembrare anomala perché la Lollobrigida, checché ne dicano alcuni provvedimenti giudiziari che noi contestiamo, è perfettamente lucida. Lei ha accettato di buon grado” – ha spiegato Antonio Ingroia, l’avvocato personale dell’attrice. Ma l’improvvisa caduta di cui è rimasta vittima e il ricovero in ospedale potrebbero fermare la sua corsa politica. Il suo coraggio e la sua incredibile forza, però, non l’abbandoneranno mai.