Gina Lollobrigida, aperto il testamento. La richiesta di Andrea Piazzolla

Dopo tutte le notizie sul patrimonio di Gina Lollobrigida, infine il testamento della Bersagliera è stato aperto. Scomparsa il 16 gennaio 2023, la Lollo ha scelto di dividere il suo patrimonio a metà, destinando parte ad Andrea Milko Skofic e ad Andrea Piazzolla. Il patrimonio dovrebbe ammontare sui 10 milioni di euro. A comunicare le volontà della Lollobrigida è stato il notaio Barbara Franceschini.

Gina Lollobrigida, le volontà sul testamento: a chi andrà il patrimonio

Il testamento, che è stato aperto nella giornata del 24 gennaio, ha messo in chiaro le ultime volontà di Gina Lollobrigida: per legge, ha dunque lasciato metà del suo patrimonio al figlio, Andrea Milko Skofic, e l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla, che è stato al suo fianco fino alla fine negli ultimi anni. Riguardo al patrimonio, è intervenuto anche l’avvocato di Piazzolla, ovvero Francesca Romana Lupo.

L’avvocato ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera: “Intende portare avanti le volontà della signora, soprattutto per il mantenimento della sua immagine e la promozione delle sue opere artistiche”. Una scelta, quella della Lollobrigida, che va anzitutto rispettata, trattandosi alla fine delle sue ultime volontà.

A quanto ammonta il patrimonio di Gina Lollobrigida

Ad avere ricostruito l’ammontare del patrimonio della Lollobrigida è stato Fanpage: in base ai mobili mobili e immobili, il totale dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro, dal momento in cui ci sarebbero la villa sull’Appia Antica – molto quotata – la casa in Toscana e diversi pezzi di arredamento di valore. Sempre secondo Fanpage, non ci sarebbe comunque un patrimonio all’estero: inizialmente si parlava di più di 200 milioni di dollari. C’è anche da non dimenticare le parole dell’ex marito Rigau, che ha avanzato un’ipotesi: parte del patrimonio della diva sarebbe sparito.

La richiesta di Andrea Piazzolla al figlio di Gina Lollobrigida

In una intervista a Chi, in edicola il 25 gennaio, Andrea Piazzolla ha scelto di raccontare gli ultimi anni al fianco di Gina. “Per anni le sono stato accanto. Forse è quello che avrebbe voluto dal figlio e dal nipote. Qualsiasi cosa dovessi ereditare da Gina vorrei che fosse destinata al compimento delle sue ultime volontà: proteggere e divulgare le sue opere d’arte e poi aiutare i bambini dell’Africa”.

In effetti, la sua dichiarazione va a confermare anche quanto detto da Alberto Matano a La Vita in Diretta. “Questi soldi confluiranno in un fondo, un trust. (…) La promessa che le faccio è che non la tradirò mai. La metà che ha lasciato a me desidero che sia messa a disposizione per i suoi desideri, quindi far conoscere l’arte. La mia parte sarà totalmente messa all’interno del trust che si occupa di queste cose. Non prenderò nemmeno un centesimo”.

Piazzolla ha dunque deciso di rinunciare alla sua eredità, e di sostenere ciò in cui credeva fortemente Gina Lollobrigida. Allo stesso tempo, però, ha anche voluto fare un appello, una richiesta ad Andrea Milko Skofic. “Lei desiderava non lasciare nulla al figlio, la sua volontà è nota. Mi rivolgo al figlio, gli chiedo di rispettare la volontà della madre e di mettere anche la sua metà per onorare quello che ha fatto la madre. Glielo chiedo pubblicamente”.