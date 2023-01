Lollobrigida, l’ex marito Rigau: “Quel che resta del suo patrimonio”

La scomparsa di Gina Lollobrigida, all’età di 95 anni, ci ha costretti a dire addio a una delle icone, delle dive italiane più amate in tutto il mondo. A poco più di una settimana dalla morte, ci sono state già diverse contestazioni, soprattutto – purtroppo – riguardo al suo patrimonio. A parlare è stato l’ex marito, Francisco Javier Rigau, che è intervenuto anche a Storie Italiane per parlarne.

Gina Lollobrigida, il patrimonio: parla l’ex marito Rigau a Storie Italiane

Il patrimonio di Gina Lollobrigida ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. Secondo le notizie, dovrebbe spettare all’unico figlio dell’attrice, ovvero Andrea Milko Skofic. Contrariamente dunque alle prime ipotesi, non dovrebbe andare nulla ad Andrea Piazzolla, l’assistente che è rimasto con lei fino alla fine e che è anche stato accusato di circonvenzione di incapace.

Da anni, infatti, Piazzolla è rimasto al fianco della Lollobrigida, e l’ha sostenuta e supportata, tanto che avrebbe voluto donarle il suo rene negli ultimi difficili mesi, quando la salute dell’attrice si stava deteriorando. A rimanere tagliato fuori dal testamento anche l’ex marito Francisco Javier Rigau, che, in una intervista a Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, ha detto: “A distanza di anni devo ancora sentirmi accusare. Io e Gina ci siamo sposati con separazione dei beni. Il patrimonio di Gina è del figlio, io non ho avuto mai niente da lei”.

Ma non è stata tanto questa la frase che ha fatto scalpore, perché, poco dopo il suo sfogo, ha detto: “Quel che resta del suo patrimonio”, lasciando intendere il suo pensiero iniziale a riguardo, ovvero che, in effetti, molto del patrimonio della Lollobrigida sarebbe andato perduto. Secondo le indiscrezioni, infatti, Francisco Javier Rigau e Andrea Milko Skofic hanno accusato l’assistente dell’attrice di aver sottratto molti beni.

Gina Lollobrigida e Francisco Javier Rigau, il matrimonio annullato

Sposati nel 2010, alla fine il matrimonio tra Gina Lollobrigida e Francisco Javier Rigau non è durato a lungo: conosciuti nel 2000 a Montecarlo, come aveva raccontato la stessa attrice, alla fine si sono lasciati e il matrimonio è stato anche annullato dalla Sacra Rota, a cui si era rivolta Gina. Il processo nel 2015, l’assoluzione di Rigau nel 2017: è stato anche ai funerali della diva, tra caos e insulti. Un momento da dimenticare, e che una star come Gina non meritava affatto.

Andrea Piazzolla a Domenica In: il ricordo di Gina Lollobrigida

Nella puntata del 22 gennaio di Domenica In è andato in scena un vero e proprio omaggio a Gina Lollobrigida, fortemente voluto dalla sua carissima amica Mara Venier, che è stata al suo fianco fino alla fine. Presente Andrea Piazzolla, che ha raccontato il suo legame speciale con la diva. Ma non solo: oltre al ricordo, ha voluto mettere in chiaro il legame tra Rigau e Skofic. “Ho iniziato un rapporto personale con lei nel 2013 e poi abbiamo scoperto il matrimonio per procura con lo spagnolo. Lei chiamò il figlio dicendo di non sapere nulla, ma lui non ha mai voluto chiarire. Si è schierato con Rigau e ha testimoniato con lui nonostante sapesse che aveva fatto cose illegali in Spagna”.

Il grande affetto di Piazzolla per la Lollo si può riassumere con la seguente frase, detta nello studio di Mara Venier. “Io le avrei dato tutto, non solo un rene. Lei mi ha dato il suo tempo, io le ho dato il mio tempo, ma sarei stato pronto a darle tutto”. Un omaggio che ha molto commosso.