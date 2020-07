Maria Elena Boschi, l’ex di Berruti rovina l’idillio: “Non ci eravamo lasciati”

editato in: da

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono finalmente usciti allo scoperto e sono, senza ombra di dubbio, una delle coppie che più ha attirato l’attenzione degli appassionati di gossip in questa calda estate. La felicità della deputata e dell’attore, però, potrebbe essere rovinata da alcune dichiarazioni rilasciate da una persona appartenente al passato di uno di loro.

Giulio Berruti lo ha detto a gran voce in tv, nel programma C’è Tempo Per. Lui e Maria Elena Boschi sono una coppia e sono innamoratissimi. Insomma, l’attore ha così confermato le voci che da tempo circolavano. E se la deputata ha scelto di percorrere la via del silenzio e non rilasciare dichiarazioni, il suo sorriso parla per lei. In vacanza ad Ischia nei giorni scorsi, è apparsa serena e radiosa.

L’atmosfera romantica, però, potrebbe essere inquinata dalle dichiarazioni che Francesca Kirchmair, ex fidanzata di Berruti, che ha rilasciato alle pagine del settimanale DiPiù Tv. A lei, attrice e produttrice, Giulio è stato legato per circa tre anni. Quando ha conosciuto la Boschi, i due erano ancora fidanzati.

Stando a quanto riferito dalla Kirchmair, Berruti, però, non avrebbe mai messo fine alla loro storia e, anzi, avrebbe continuato a sentirla, tranquillizzandola, anche quando l’emergenza sanitaria li ha tenuti distanti:

Ma non ci eravamo lasciati: – ha confidato la Kirchmair- riflettevamo sul nostro rapporto. Poi, invece, un giorno ho visto le foto di lui con la Boschi e ho letto che stavano insieme.

A quanto pare Berruti, insomma, non avrebbe perso del tutto i contatti con la sua ex. Francesca ha aggiunto, inoltre, che lui le avrebbe confessato di essere particolarmente infastidito da tutto il gossip dell’ultimo periodo, le avrebbe chiesto di rivedersi e, soprattutto, le avrebbe detto che la Boschi non è la sua fidanzata ma solo una semplice amica.

La cosa incredibile – ha affermato – è che ancora oggi ripete che con la Boschi sono solo amici. Perché lo fa? Che cosa vuole da me? Perché non riesce a essere chiaro?

Si tratta, quindi, di affermazioni pesanti, che potrebbero minare il rapporto appena nato tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I due rilasceranno dichiarazioni per chiarire la situazione o preferiranno, ancora una volta, la via del silenzio per mettere a tacere ogni pettegolezzo?