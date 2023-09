Belen, la verità su Stefano De Martino raccontata in tv

Belen si è ritirata dalla tv e dai social. La showgirl argentina ha infatti deciso di prendersi un lungo periodo di pausa per riordinare le idee e per tornare a lavorare più carica che mai. Intanto, ha dato forfait ad Alessandro Cattelan, pronto a tornare su Rai2 con il suo show di seconda serata, ma sarebbe decisa a fare il suo ritorno in televisione per raccontare come sia realmente andata con il suo ex marito Stefano De Martino, oggi voce narrante de Il Collegio.

Belen Rodriguez in tv, dove parlerà di Stefano De Martino

Il suo ritorno è molto atteso, soprattutto per quello che potrebbe dire in merito alla separazione da Stefano De Martino, avvenuta dopo il terzo ritorno di fiamma da quando si sono sposati. Non la vedremo da Alessandro Cattelan, questo è certo, ma pare che sia stata invitata a Domenica In, da Mara Venier, dove potrebbe raccontare qualcosa di più sulla sua vita privata. Non è infatti la prima volta che si affida alla sensibilità della conduttrice veneta. L’aveva già fatto quando aspettava Luna Marì e, anche in quell’occasione, non si era risparmiata frecciate indirizzate verso il suo ex, che anche in quel caso era Stefano De Martino.

Non ci sono ancora date certe per il ritorno di Belen Rodriguez in video e tutto rimane ancora nel campo delle più strette indiscrezioni, ma il suo approdo su Rai1 potrebbe essere verosimile. Si è addirittura parlato della possibilità di un programma sulle reti nazionali, dopo il suo addio a Mediaset, ma non c’è niente di certo. In questo momento, si sta occupando unicamente dei suoi progetti personali.

La nuova vita con Elio Lorenzoni

Sul fronte sentimentale, Belen ha già voltato pagina. È infatti uscita allo scoperto con l’imprenditore Elio Lorenzoni, che conosce da anni, e sembra davvero molto felice. I due erano stati visti insieme al compleanno di Ignazio Moser, il compagno di Cecilia Rodriguez e suo futuro marito, e da allora le voci sul loro conto si sono sprecate. A pubblicare le prime foto ufficiali è stata lei, mettendo così a tacere ogni voce sul loro conto. Ha inoltre specificato che si conoscevano da tempo ma, da qualche settimana, ha lasciato andare i social per dedicarsi a se stessa e ai suoi progetti.

Stefano De Martino, invece, starebbe frequentando Martina Trivelli, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo con cui è stato fotografato subito dopo l’estate. Niente di certo, dato che nessuno dei diretti interessati ne ha dato conferma, ma dalle foto comparse sui settimanali pare proprio che tra i due ci sia qualcosa in più di un’amicizia.

Questo è inoltre il primo anno di Tu Sì Que Vales senza di lei. Il suo posto non è stato coperto, se si fa eccezione per la “promozione” di Giulia Stabile nelle vesti di conduttrice. Che non sarebbe stata rimpiazzata era risaputo fin dal momento in cui sono stati presentati i palinsesti della nuova stagione e, per ora, la scelta è stata azzeccata visti gli ascolti record della prima puntata.