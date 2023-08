Belen Rodriguez pronta a parlare: “A Belve come De Martino”

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Il programma più irriverente della Rai sta per tornare: Belve ha conquistato ormai un posto d’onore nel cuore degli spettatori, grazie alla bravura e al talento di Francesca Fagnani. Si preannunciano, però, puntate a dir poco scoppiettanti. Per l’esordio di stagione, infatti, sappiamo già che gli autori hanno scelto Stefano De Martino. Ma le sorprese non finirebbero qui, secondo un’indiscrezione, perché anche Belen Rodriguez potrebbe essere presente, ma in una puntata diversa.

Belen Rodriguez a Belve come Stefano De Martino

Se c’è un programma in grado di saper raccontare alla perfezione i personaggi del mondo dello spettacolo è certamente Belve. Il programma condotto da Francesca Fagnani è pensato proprio in questa formula, del resto: chi si siede, accetta di togliersi di dosso qualsiasi sovrastruttura o armatura. A rivelare il nome di Stefano De Martino come primo ospite della Fagnani è stato il quotidiano Libero, poi confermato dalla Fagnani.

Naturalmente, le domande non possono esulare dal “gossip” principale dell’estate: la rottura con Belen Rodriguez. E, a proposito della showgirl e conduttrice, anche lei potrebbe essere tra gli ospiti di Belve. Sarebbe di certo un grande colpo per la Fagnani, che così avrebbe la possibilità di sviscerare i fatti per come sono accaduti davvero. Perché a Belve si cerca di arrivare alla verità.

L’indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza sui social: gli autori di Belve avrebbero già avanzato la propria proposta alla Rodriguez. La puntata – ovviamente – non sarebbe la medesima, ma quel che è certo è che sarebbe interessante approfondire i contorni di questa storia che ci ha tenuto compagnia – volente o nolente – per tutta l’estate. Per saperne di più, però, dovremo attendere il 26 settembre, data in cui Belve ricomincerà ad andare in onda su Rai2.

La fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Non è affatto facile ripercorrere gli ultimi mesi della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tutt’altro, perché, alla fine, solamente qualche mese fa sono stati in vacanza insieme a Ponza, luogo speciale della loro estate. Poi, all’improvviso, qualcosa ha rotto gli argini: le prime notizie su Elio Lorenzoni, i presunti tradimenti, anche sostenuti dalla stessa showgirl, che ha condiviso un post molto poco enigmatico su Instagram.

Ci hanno riprovato per la terza volta, ma non ha (decisamente) funzionato. I motivi, secondo la stampa e gli esperti di gossip, potrebbero essere molti, dovuti in particolar modo proprio ai tradimenti. Ma è davvero così? Si è discusso a lungo anche di una crisi, che hanno tentato di scacciare in vacanza a Ponza insieme a Santiago e Luna Marì. Ma nemmeno questo è servito.

Il programma Belve è dunque il luogo ideale dove narrare i fatti per come sono andati davvero? De Martino c’è. E Belen? Secondo i rumor sì. Eppure, entrambi non hanno più voluto dare in pasto alla stampa il loro amore, tanto che, nel periodo in cui sono stati nuovamente insieme, non si sono concessi più su Instagram come anni addietro. Ora che è al tramonto, sono davvero pronti a parlarne davanti a milioni di telespettatori?