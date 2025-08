“Harry prese a pugni il Principe Andrea”: lui ribatte e chiarisce. Il racconto che cambia tutto

È uscito un nuovo libro che sta scuotendo – ancora una volta – la vita del Principe Harry: secondo la recente pubblicazione del famoso biografo reale Andrew Lownie, il Duca di Sussex avrebbe avuto un “acceso litigio” con lo zio Andrea durante una riunione di famiglia, arrivando addirittura alle mani. Stando a quanto scritto nel libro, il Principe Andrea avrebbe anche fatto dei commenti inopportuni su Meghan Markle, definendola “opportunista”. Harry però ha replicato duramente, raccontando la sua verità.

Harry, l’acceso litigio con il Principe Andrea e i commenti su Meghan Markle

C’è un nuovo libro che sta mettendo in subbuglio la vita della Famiglia Reale inglese, che parla di una lite decisamente accesa tra il Principe Harry e il Principe Andrea, finita male. Lo zio del Duca di Sussex avrebbe anche insultato Meghan Markle, oggetto di pesanti critiche dietro le quinte.

Harry però si è opposto alle dichiarazioni bomba contenute in questa recente pubblicazione e tramite un portavoce ha fatto sapere a People: “Posso confermare che nessuna di queste cose è vera. Il Principe Harry e il Principe Andrea non hanno mai avuto uno scontro fisico, né il Principe Andrea ha mai fatto quei commenti sulla Duchessa di Sussex al Principe Harry”.

La smentita arriva in risposta al nuovo libro Entitled: The Rise and Fall of the House of York, la prima biografia congiunta del Principe Andrea e dell’ex moglie Sarah Ferguson, realizzata dal famoso biografo reale e agente letterario Andrew Lownie. Nell’opera si sostiene che sia scoppiato un “acceso litigio” tra Harry e il Principe Andrea durante una riunione di famiglia nel 2013, sembra per “qualcosa che Andrea ha detto alle spalle di Harry”. La discussione sarebbe degenerata a tal punto che i due “hanno fatto a pugni” e che lo zio di Harry sia rimasto con il naso sanguinante. Il libro sostiene inoltre che Andrea abbia messo in discussione in privato la relazione di Harry con Meghan, definendola “opportunista” e suggerendo che il matrimonio non sarebbe durato.

Le tensioni tra il Principe Andrea e i nipoti

Secondo il libro di Andrew Lownie, di cui è stato pubblicato un estratto sul Daily Mail, le tensioni tra il principe Andrea e i nipoti Harry e William coverebbero da anni. Secondo il biografo reale che il Principe William avrebbe lavorato dietro le quinte per spingere Andrea fuori da Royal Lodge, la tenuta di Windsor che continua a occupare, e avrebbe espresso privatamente disprezzo sia per lo zio che per la sua ex moglie, Sarah Ferguson.

Sia Kensington Palace che Buckingham Palace hanno rifiutato di commentare le dichiarazioni del libro a People. L’opera ritrae il Principe Andrea come una figura controversa e approfondisce i suoi legami con Jeffrey Epstein. Del resto è stato in gran parte spogliato dei suoi incarichi ufficiali e si è allontanato dalla vita pubblica in seguito a un intenso scrutinio e a un danno alla reputazione.

Il nuovo libro è l’ultimo di una serie di pubblicazioni che raccontano le spaccature interne alla Famiglia Reale, molte delle quali si sono aggravate dopo la decisione di Harry e Meghan di ritirarsi dagli incarichi reali e trasferirsi in California.