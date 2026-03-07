Andrea e la lite con Carlo per le nozze di Eugenia: “In grande stile come Harry e Meghan”

Spuntano nuove indiscrezioni su una lite fra Andrea e il fratello Carlo per le nozze di Eugenia e lo "sfarzo come Harry e Meghan".

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Re Carlo e Andrea

Lo status per l’ormai ex principe Andrea, caduto in disgrazia dopo l’arresto e lo scandalo Epstein, è sempre stato tutto. E per dimostrarlo a tutto il mondo l’ex duca di York era disposto anche a scontrarsi con la famiglia reale, in particolare con suo fratello Carlo. Lo svela People, raccontando come nel 2018, durante i preparativi del matrimonio della principessa Eugenia con Jack Brooksbank, Andrea non aveva alcuna intenzione di accontentarsi di una cerimonia in tono minore. Voleva il massimo e lo ottenne, non senza litigi.

Andrea e la richiesta per le nozze di Eugenia

Sulle colonne del People spuntano nuovi dettagli che raccontano gli attriti fra Re Carlo e suo fratello Andrea, deciso a rendere onore alla casata di York e a regalare a Eugenia un matrimonio in grande stile. Come rivela una fonte, l’ex principe avrebbe insistito per celebrare le nozze della figlia nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, lo stesso luogo in cui, pochi mesi prima, il principe Harry e Meghan Markle si erano sposati davanti a tutto il mondo.

L’ex duca infatti non sopportava l’idea che le nozze della figlia potessero sembrare “inferiori” a quelli della nipote. Secondo Andrew Lownie, autore del libro Entitled: The Rise and Fall of the House of York, per Andrea la questione era di principio:

“Eugenia era una nipote della Regina, una principessa di sangue, e meritava ogni onore. Lei è una nipote della Regina, una principessa di sangue. Credeva che dovesse avere tutto”, ha spiegato.

E così fu. La cerimonia si tenne con tutti gli onori, con la scorta, cerimonie pubbliche ed una lista degli invitati di circa 850 persone, molti più dei 600 presenti alle nozze di Harry e Meghan. Un matrimonio che sarebbe stato celebrato in grande stile dopo uno scontro con Carlo, poco incline a concedere così tanti sfarzi al fratello.

All’epoca a spuntarla fu Andrea che nel corso di un’intervista televisiva non nascose il suo compiacimento. “Non sarà uguale alla precedente cerimonia , quella di maggio – aveva detto a This Morning di ITV, il giorno delle nozze -. Questa non è una cerimonia pubblica, è pensata come un matrimonio di famiglia. Ci saranno un po’ più persone del solito. Qualcuno in più rispetto a Harry, ma è nella natura di Eugenia e Jack: hanno così tanti amici che hanno bisogno di una chiesa di quelle dimensioni per contenerli tutti”.

Il messaggio era chiaro: le nozze di Eugenia non sarebbero state inferiori a quelle di suo cugino. Va però sottolineato, come spiega People, che il confronto con Harry e Meghan fu comunque impietoso soprattutto sotto l’aspetto dell’attenzione dei media. Il matrimonio del fratello di William infatti venne seguito da un miliardo e novecento collegate in tutto il mondo, trasformandolo in uno degli eventi televisivi più seguiti della storia. Quello di Eugenia, per quanto sontuoso, non raggiunse mai quella risonanza pubblica.

Il futuro di Eugenia e Beatrice dopo l’arresto di Andrea

Nel frattempo il destino di Eugenia e Beatrice (ma anche quello di Sarah Ferguson) resta incerto dopo l’arresto di Andrea. Ciò che sembravano in passato dei privilegi intoccabili – il titolo reale, la protezione istituzionale, la distanza dai tribunali del comune cittadino – ha cominciato a sgretolarsi il 19 febbraio scorso, nel giorno del sessantaseiesimo compleanno di Andrea, quando l’ex principe è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham.

L’accusa? Quella di condotta impropria nell’esercizio delle sue funzioni di inviato commerciale. Al centro delle indagini i rapporti con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein con cui Andrea avrebbe condiviso informazioni sensibili e private. Trattenuto per undici ore prima di essere rilasciato, Andrea ha trascinato con sé nel baratro anche le figlie. Eugenia e Beatrice si sono ritrovate ai margini e senza più i privilegi di un tempo. Secondo le ultime notizie, le due sorelle sarebbero addirittura state escluse dalle tribune reali al Royal Ascot, il tradizionale appuntamento della stagione mondana britannica, un segnale inequivocabile del loro isolamento crescente all’interno della famiglia.