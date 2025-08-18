Re Carlo “vive nella paura”, i segreti del Principe Andrea che non devono diventare pubblici

IPA Re Carlo

Esiste un documentario dal titolo Andrew & Fergie: The Duke and Duchess of Excess (“Andrea e Fergie: il Duca e la Duchessa dell’eccesso”), che mira ad analizzare in profondità le abitudini di spesa e i flussi di reddito poco trasparenti dell’ex coppia reale, nonché i legami controversi di Andrea con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.

A pesare maggiormente sulla situazione c’è anche il nuovo libro di Andrew Lownie The Rise and Fall of House of York (“Ascesa e caduta della casata di York). Nelle pagine da lui scritte Lownie sostiene che materiale compromettente riguardante il Principe Andrea potrebbe essere stato ottenuto e passato ai servizi segreti stranieri. Ciò non può non preoccupare Re Carlo e la famiglia reale che, sempre secondo Lownie, “vive nella paura”.

I segreti del Principe Andrea

“Penso che una delle cose più preoccupanti che ho scoperto sia la quantità di materiale pornografico che deve esserci su Andrea. Sappiamo che Jeffrey Epstein aveva filmato delle persone in casa sua”, ha detto Lownie nel documentario Andrew & Fergie. Prima di morire, si presumeva che Epstein avesse venduto alcune di queste informazioni al Mossad, ai servizi segreti libici e forse persino ai russi. “Le mie fonti parlano di materiale pornografico in Cina, in Libia, in Medio Oriente e altrove. Quindi, voglio dire, devono esserci un sacco di video porno in circolazione, e sono semplicemente stupito che non siano stati pubblicati su internet“, ha affermato Lownie. Non è la prima volta che si esprime in questo modo sull’ex della casa reale, ma non ci sono prove pubbliche dell’esistenza di tali video, e il Principe Andrea non ha mai commentato tali affermazioni.

La famiglia reale “vive nella paura”

“Chissà cosa potrebbe venire fuori?” ha aggiunto il giornalista Richard Eden. “Francamente, credo che la Famiglia Reale viva ancora nella paura di ciò che potrebbe venire fuori“. Andrea si è ritirato dagli impegni pubblici nel 2019, a causa del clamore suscitato dalla sua amicizia con Epstein in seguito all’intervista a Newsnight, e ha smesso di rivolgersi a Sua Altezza Reale. Nonostante non sia più un membro della famiglia reale in attività, è apparso a eventi familiari. All’inizio di quest’anno, si è unito al Re e a diversi altri membri senior della famiglia reale per la tradizionale funzione della domenica di Pasqua nella Cappella di San Giorgio a Windsor. All’inizio di questa settimana, la “ossessione di una vita per gli orsacchiotti” di Andrew è riemersa sui giornali dopo la pubblicazione della nuova, esplosiva biografia.

Nel 2022, è emerso uno strano aneddoto sulla presunta scorta di 50-60 orsacchiotti del principe assediato. Un ex ufficiale reale ha persino affermato che Andrea avrebbe “urlato e gridato” se il suo staff non avesse eseguito un compito specifico che coinvolgesse i giocattoli.