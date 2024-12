Fonte: Getty Images Carlo e Andrea d'Inghilterra

La Famiglia Reale Inglese si sta preparando a festeggiare un Natale davvero importante visto che, durante l’ultimo anno, ha dovuto affrontare delle sfide notevoli, con la doppia diagnosi di tumore, che ha colpito sia Re Carlo III che la nuora Kate Middleton. Adesso che il sovrano e la Principessa del Galles sembrano essersi ripresi, almeno in parte, dalla grave malattia che li ha colpiti, i diversi membri della monarchia si riuniranno a Sandrigham per la classica cerimonia natalizia e il conseguente pranzo della festività.

Ma i guai per Re Carlo III non sarebbero del tutto conclusi. In California Harry e Meghan Markle continuano a tenersi lontani dalla Famiglia Reale Inglese e potrebbero rilasciare delle nuove dichiarazioni sorprendenti. Ma anche in Inghilterra un importante membro della Corona potrebbe essere al centro di nuove scottanti rivelazioni.

Si tratta del Duca di York, Andrea d’Inghilterra, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe decidere di pubblicare un’autobiografia, come già fatto dal Duca di Sussex in passato.

Andrea d’Inghilterra come il nipote Harry?

Harry e Meghan Markle hanno lasciato l’Inghilterra nel 2020 per vivere la loro vita lontano dalla Casa Reale Inglese. Dagli Stati Uniti, però, i Duchi di Sussex hanno deciso di lanciare diverse bordate alla monarchia, attraverso diverse rivelazioni effettuate durante la famosa intervista con Oprah Winfrey nel 2021, una docu-serie Netflix nel 2022 e il libro di memorie del Principe, Spare, pubblicato nel 2023.

Ma adesso potrebbero arrivare delle nuove confessioni scottanti sulla Casa Reale Inglese direttamente dal fratello del sovrano, Andrea d’Inghilterra. I due figli della Regina Elisabetta II, infatti, sono da diverso tempo in conflitto per l’assegnazione della Royal Lodge, villa da 30 stanze in cui risiede il Duca di York

Re Carlo III avrebbe più volte chiesto al fratello minore di lasciare la prestigiosa dimora, senza ottenere quanto richiesto. Il Duca di York, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe anche dei problemi economici per gestire la costosa tenuta, che gli costerebbe solo d’affitto 260.000 sterline l’anno, oltre le spese di manutenzione.

Per questo motivo e per vendicarsi del sovrano, Andrea d’Inghilterra, secondo alcune fonti, potrebbe decidere di scrivere una sua autobiografia, in cui parla apertamente della Casa Reale Inglese. Secondo il Daily Mail, però, il Duca non si spingerebbe mai a tanto, come rivelato dal suo amico Richard Eden: “Qualunque cosa tu pensi di Andrew o della sua ex moglie, sono sempre stati fedeli alla Corona”.

Anche l’esperto reale Andrew Lownie avrebbe confermato che tale ipotesi sia del tutto remota, come riportato dal MailOnline: “Ci sono state voci a lungo secondo cui Andrea potrebbe scrivere un libro e sono stati suggeriti vari collaboratori, ma penso che sia molto improbabile… Andrea è fedele all’istituzione e sa che ciò avrebbe un impatto sulle sue figlie e sulla loro posizione all’interno della famiglia reale… Inoltre non ha alcun desiderio di essere sotto i riflettori. Ciò non vuol dire che un libro più ampio sulla famiglia reale… Potrebbe non apparire nei prossimi mesi”.

Il ruolo di Sarah Ferguson

Oltre ad Andrea d’Inghilterra, anche l’ex moglie Sarah Ferguson potrebbe essere protagonista di una nuova pubblicazione, anche se diverse voci sconfessano tale possibilità, perché la Famiglia Reale Inglese ha sempre puntato a tenerla dalla loro parte: “Sa molte cose, ma dubito che parlerebbe mai. Ha raccontato tutto a Fergie e lei è la vera minaccia, motivo per cui la famiglia desidera tenerla dalla sua parte”.

In tantissimi anni, effettivamente, l’ex Duchessa non ha mai rilasciato delle dichiarazioni scomode sulla monarchia, di cui ha fatto parte per diverso tempo: “È davvero straordinario come Sarah sia riuscita a perseguire una carriera di successo nella vita pubblica, e abbia rilasciato innumerevoli interviste, ma non abbia mai detto nulla di dannoso sulla famiglia reale”.