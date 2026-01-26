Stefano De Martino “a pezzi, tutto troppo veloce”. Com’è davvero morto il padre

Enrico De Martino è scomparso lo scorso 19 gennaio a soli 61 anni: il retroscena sulla malattia e il grande dolore di suo figlio Stefano De Martino

“Stefano De Martino è a pezzi. È stato un fulmine a ciel sereno”. A una settimana dalla morte di Enrico De Martino, padre del conduttore di Affari Tuoi, emergono nuovi retroscena su questa dolorosa scomparsa. Arrivata all’improvviso e in maniera troppo veloce, come svelato da alcune persone vicine alla famiglia dell’ex ballerino.

Com’è morto il padre di Stefano De Martino, i dettagli

“Stefano De Martino è a pezzi, la morte di suo padre lo ha annientato“, hanno raccontato al settimanale Di Più alcune persone di Torre Annunziata, la città dove il presentatore Rai è nato e cresciuto. E dove si sono svolti i funerali di suo padre Enrico, al quale non è mancata l’ex moglie Belen Rodriguez con il figlio quasi quattordicenne Santiago.

“È stato un fulmine a ciel sereno”, hanno spiegato alla rivista alcuni amici carissimi della famiglia De Martino, di cui fanno parte anche Adelaide – oggi assistente di Stefano – e Davide.

E ancora: “La malattia di Enrico è stata scoperta negli ultimissimi tempi. Il papà di Stefano era stato ricoverato per una polmonite interstiziale e presto la situazione è peggiorata, si sono aggiunte altre complicazioni, altre patologie. Da lì è stata una discesa verso una strada senza ritorno…Stefano, dal canto suo, ha vissuto le ultime settimane con il cuore pieno di angoscia”.

Dunque come sussurrato nei giorni scorsi, il padre di De Martino era malato ma si trattava di un problema di salute trapelato solo di recente. Una patologia che nel giro di poco tempo l’ha strappato alla sua famiglia, che è sempre stata molto unita e amorevole nonostante le difficoltà della vita.

Una malattia fulminea che non ha dato scampo ad Enrico, anche lui con un passato nel mondo della danza. “Stefano De Martino è distrutto – hanno precisato le gole profonde – Lui era legatissimo a suo padre e nelle ultime settimane, appena staccava dal lavoro, correva da lui per assisterlo”.

Il regalo di Stefano De Martino a suo padre

Enrico De Martino ha lasciato un grande vuoto nella vita di Stefano. Padre e figlio erano legatissimi tanto che l’ex di Amici aveva voluto il padre come ospite speciale del suo show natalizio Da Natale a Santo Stefano, andato in onda su Rai 1 nel 2023. I due ballarono e si esibirono insieme, entusiasmando il pubblico con la loro bravura e simpatia.

Stefano De Martino non ha mai dimenticato i sacrifici dei suoi genitori. In un’intervista del passato aveva svelato il regalo fatto a suo padre e sua madre dopo il grande successo raggiunto in televisione:

“La mia soddisfazione più grande è stata quando ho regalato una casa ai miei genitori, io non credo esista nulla d più bello che dire graie a chi ha creduto in te e non ti ha mai fatto mancare niente”

Dopo la scomparsa di Enrico, Stefano ha scritto sui social un messaggio breve ma toccante: “Il mio nome ha la voce di mio padre”.

Il padre era il suo punto di riferimento, l’uomo che lo aveva sostenuto fin dai primi passi nel mondo della danza e che, oggi, continua a vivere in quel nome che Stefano porta con orgoglio.