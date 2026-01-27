Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ci sono dolori che non cercano parole. Preferiscono il silenzio, i gesti minimi, le immagini che restano. Adelaide De Martino ha scelto così per il suo addio pubblico al padre Enrico, scomparso lo scorso 19 gennaio a 61 anni dopo una malattia. Dopo giorni di riserbo assoluto, la sorella di Stefano De Martino ha rotto il silenzio sui social con un gesto semplice e potentissimo: un breve video in bianco e nero, pubblicato tra le storie di Instagram, accompagnato da un solo simbolo. Un cuore rosso. Al centro dello schermo, come una ferita e insieme come una promessa. Ed è impossibile non commuoversi.

Adelaide De Martino, la sorella di Stefano ricorda il padre

Nel filmato condiviso da Adelaide De Martino, il padre Enrico è seduto sul divano di casa. Tra le braccia stringe il nipotino Mattia, nato nel 2023, figlio di Adelaide e del compagno Diego.

Il bambino lo tocca sul viso, ride, si avvicina con estrema naturalezza. Enrico sorride, lo guarda, lo abbraccia. Sono pochi secondi, appena quindici, ma bastano a raccontare un legame che attraversa le generazioni.

Non il padre del personaggio pubblico, non la figura che resta ai margini della notorietà del figlio famoso, ma il nonno, il papà, la presenza quotidiana.

Adelaide – che lavora per il fratello Stefano De Martino come assistente – non aggiunge didascalie, non scrive nulla. Lascia che a parlare siano le immagini e l’audio originale del video. Il bianco e nero rende il ricordo sospeso nel tempo, mentre quel cuore rosso – unica nota di colore – concentra tutta l’emozione, la mancanza, l’amore che resta.

È un gesto misurato, coerente con il modo in cui la famiglia De Martino ha attraversato questo lutto: lontano dai riflettori, senza eccessi, con una compostezza che non cancella il dolore, ma lo protegge.

L’omaggio di Adelaide arriva a distanza di poche ore dalla prima condivisione social di Stefano De Martino. Anche lui aveva scelto il silenzio per una settimana, per poi affidare il ricordo del padre a una sola frase: “Il mio nome ha la voce di mio padre”.

Un pensiero essenziale, quasi sussurrato, che racconta più di qualsiasi discorso il vuoto lasciato da Enrico.

Come è morto Enrico, il padre di Stefano De Martino

“Stefano De Martino è a pezzi, la morte di suo padre lo ha annientato“, hanno raccontato al settimanale Di Più alcune persone di Torre Annunziata, la città dove il conduttore di Affari Tuoi è nato e cresciuto.

E dove si sono svolti i funerali di suo padre Enrico, al quale non è mancata l’ex moglie Belen Rodriguez con il figlio quasi quattordicenne Santiago.

“È stato un fulmine a ciel sereno”, hanno spiegato alla rivista alcuni amici carissimi della famiglia De Martino. “La malattia di Enrico è stata scoperta negli ultimissimi tempi. Il papà di Stefano era stato ricoverato per una polmonite interstiziale e presto la situazione è peggiorata, si sono aggiunte altre complicazioni, altre patologie. Da lì è stata una discesa verso una strada senza ritorno…Stefano, dal canto suo, ha vissuto le ultime settimane con il cuore pieno di angoscia”.

Una patologia che nel giro di poco tempo l’ha strappato alla sua famiglia, che è sempre stata molto unita e amorevole nonostante le difficoltà della vita.

Una malattia fulminea che non ha dato scampo ad Enrico, anche lui con un passato nel mondo della danza. “Stefano De Martino è distrutto – hanno precisato le gole profonde – Lui era legatissimo a suo padre e nelle ultime settimane, appena staccava dal lavoro, correva da lui per assisterlo”.

Anche Adelaide sta soffrendo molto e il suo video non è solo un ricordo familiare condiviso. È una scelta di stile emotivo, una dichiarazione silenziosa su come si può raccontare la perdita senza esporla in maniera becera. Quel cuore rosso, isolato al centro dello schermo, sembra tenere insieme memoria e assenza, amore e ferita.